Депутати Верховної Ради звернулись до канадських колег з проханням не допустити показ пропагандистського фільму росіян

Депутатська група Верховної Ради України з міжпарламентських зв'язків з Канадою надіслала до парламенту Канади лист з проханням не допустити показ пропагандистського фільму “Росіяни на війні” на фестивалі в Торонто.

Про це повідомила пресслужба Верховної Ради України.

Нардепи закликали колег застосувати всі парламентські засоби, щоб не допустити показ фільму на кінофестивалі в Торонто.

“Цей кейс став яскравим прикладом того, як росія завдяки мʼякій силі намагається просувати свої наративи про "більш глибоке розуміння війни". І, на жаль, робить це досить успішно”, — зазначила заступниця Голови Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук.

В пресслужбі парламенту нагадали, що пропагандистський фільм росіян отримав до свого бюджету $340 000 від Канадського медійного фонду, який фінансується урядом Канади.