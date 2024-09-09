Депутати Верховної Ради звернулись до канадських колег з проханням не допустити показ пропагандистського фільму росіян

Депутатська група Верховної Ради України з міжпарламентських зв'язків з Канадою надіслала до парламенту Канади лист з проханням не допустити показ пропагандистського фільму “Росіяни на війні” на фестивалі в Торонто.
Про це повідомила пресслужба Верховної Ради України.
Нардепи закликали колег застосувати всі парламентські засоби, щоб не допустити показ фільму на кінофестивалі в Торонто.
“Цей кейс став яскравим прикладом того, як росія завдяки мʼякій силі намагається просувати свої наративи про "більш глибоке розуміння війни". І, на жаль, робить це досить успішно”, — зазначила заступниця Голови Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук.
В пресслужбі парламенту нагадали, що пропагандистський фільм росіян отримав до свого бюджету $340 000 від Канадського медійного фонду, який фінансується урядом Канади.
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Перед цим пропагандистську стрічку показали на Венеційському кінофестивалі. Трофімова опісля заявила, що провела сім місяців разом з російським батальйоном на сході України й не побачила ознак воєнних злочинів за цей час.
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Українська кіноспільнота обурилася появою російської пропаганди у Венеції. У своїй заяві з цього приводу Держкіно України, наприклад, наголосило, що "фільм, який намагається зобразити агресорів як жертв, є небезпечним інструментом маніпуляції громадською думкою та має на меті перекласти відповідальність за злочини, вчинені російськими військовими, на інші сторони".
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Держкіно закликає організаторів Венеційського кінофестивалю переглянути своє рішення та виключити цей фільм з програми, щоб "не надавати платформу для пропаганди, яка виправдовує агресію".
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Аналогічно Агентство звернулося до TIFF з проханням "переглянути своє рішення та виключити з програми фільм під назвою «Russians in War», щоб не надавати платформу для пропаганди, яка виправдовує агресію".
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Посол України в Канаді Юлія Ковалів закликала організаторів фестивалю TIFF (Toronto International Film Festival) у Канада відмінити показ стрічки "Росіяни на війні".