Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Глава УГКЦ: “Рим і Константинополь підтримали київське християнство, а Москва пішла на нас війною”
Глава УГКЦ: “Рим і Константинополь підтримали київське християнство, а Москва пішла на нас війною”
Висока мода, шпигунський трилер, некошерне кохання: 8 серіалів вересня
Висока мода, шпигунський трилер, некошерне кохання: 8 серіалів вересня
Генпрокурор Андрій Костін: «Візит Путіна в Монголію показав, що системою міжнародного права можна нехтувати»
Генпрокурор Андрій Костін: «Візит Путіна в Монголію показав, що системою міжнародного права можна нехтувати»
Судитимуть ексгендиректора ДП "Антонов", який відправив підлеглих на Кубу
Судитимуть ексгендиректора ДП "Антонов", який відправив підлеглих на Кубу
Отруєння Сейму і Десни: як швидко рухається пляма забруднення, що загрожує Києву і коли відновиться екосистема
Отруєння Сейму і Десни: як швидко рухається пляма забруднення, що загрожує Києву і коли відновиться екосистема
Патріархат для України: вигадка чи реальність?
Патріархат для України: вигадка чи реальність?
Замовлені Києвом когенераційні установки для виробництва тепла і електрики зараз перебувають на етапі виробництва
Замовлені Києвом когенераційні установки для виробництва тепла і електрики зараз перебувають на етапі виробництва
Сибіга анонсував відкликання тимчасово повіреного України в Грузії та звільнення заступниці
Сибіга анонсував відкликання тимчасово повіреного України в Грузії та звільнення заступниці
ГоловнаПолітика

Депутати Верховної Ради звернулись до канадських колег з проханням не допустити показ пропагандистського фільму росіян

Стрічка отримала фінансування від Уряду Канади.

Депутати Верховної Ради звернулись до канадських колег з проханням не допустити показ пропагандистського фільму росіян
Депутати Верховної Ради звернулись до канадських колег з проханням не допустити показ пропагандистського фільму росіян
Фото: EPA/UPG

Депутатська група Верховної Ради України з міжпарламентських зв'язків з Канадою надіслала до парламенту Канади лист з проханням не допустити показ пропагандистського фільму “Росіяни на війні” на фестивалі в Торонто.

Про це повідомила пресслужба Верховної Ради України.

Нардепи закликали колег застосувати всі парламентські засоби, щоб не допустити показ фільму на кінофестивалі в Торонто.

“Цей кейс став яскравим прикладом того, як росія завдяки мʼякій силі намагається просувати свої наративи про "більш глибоке розуміння війни". І, на жаль, робить це досить успішно”, — зазначила заступниця Голови Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук.

Підписуйтесь на наш Google News

В пресслужбі парламенту нагадали, що пропагандистський фільм росіян отримав до свого бюджету $340 000 від Канадського медійного фонду, який фінансується урядом Канади.

  • Перед цим пропагандистську стрічку показали на Венеційському кінофестивалі. Трофімова опісля заявила, що провела сім місяців разом з російським батальйоном на сході України й не побачила ознак воєнних злочинів за цей час.

  • Українська кіноспільнота обурилася появою російської пропаганди у Венеції. У своїй заяві з цього приводу Держкіно України, наприклад, наголосило, що "фільм, який намагається зобразити агресорів як жертв, є небезпечним інструментом маніпуляції громадською думкою та має на меті перекласти відповідальність за злочини, вчинені російськими військовими, на інші сторони". 

  • Держкіно закликає організаторів Венеційського кінофестивалю переглянути своє рішення та виключити цей фільм з програми, щоб "не надавати платформу для пропаганди, яка виправдовує агресію".

  • Аналогічно Агентство звернулося до TIFF з проханням "переглянути своє рішення та виключити з програми фільм під назвою «Russians in War», щоб не надавати платформу для пропаганди, яка виправдовує агресію".

  • Посол України в Канаді Юлія Ковалів закликала організаторів фестивалю TIFF (Toronto International Film Festival) у Канада відмінити показ стрічки "Росіяни на війні".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies