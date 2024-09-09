Воєнна розвідка України. На морі, у небі, на землі
Воєнна розвідка України. На морі, у небі, на землі
Глава УГКЦ: “Рим і Константинополь підтримали київське християнство, а Москва пішла на нас війною”
Глава УГКЦ: “Рим і Константинополь підтримали київське християнство, а Москва пішла на нас війною”
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Отруєння Сейму і Десни: як швидко рухається пляма забруднення, що загрожує Києву і коли відновиться екосистема
Отруєння Сейму і Десни: як швидко рухається пляма забруднення, що загрожує Києву і коли відновиться екосистема
Судитимуть ексгендиректора ДП "Антонов", який відправив підлеглих на Кубу
Судитимуть ексгендиректора ДП "Антонов", який відправив підлеглих на Кубу
Вибух у Києві: відомо про загиблих, під завалами будівлі можуть бути люди (оновлено)
Вибух у Києві: відомо про загиблих, під завалами будівлі можуть бути люди (оновлено)
Патріархат для України: вигадка чи реальність?
Патріархат для України: вигадка чи реальність?
Литвин став радником Президента з питань комунікацій
Литвин став радником Президента з питань комунікацій
Висока мода, шпигунський трилер, некошерне кохання: 8 серіалів вересня
Висока мода, шпигунський трилер, некошерне кохання: 8 серіалів вересня
ГоловнаПолітика

Порошенко обговорив з мером Варшави захист повітряного простору за "ізраїльскою" моделлю

Окремо обговорили енергетику. 

Порошенко обговорив з мером Варшави захист повітряного простору за "ізраїльскою" моделлю
Порошенко і Тшасковський
Фото: Євросолідарність

Народний депутат Петро Порошенко під час зустрічі із мером Варшави Рафалом Тшасковським подякував польським партнерам за підтримку боротьби українців проти російського агресора, важливу гуманітарну допомогу з перших днів повномасштабного російського вторгнення і прихисток для понад 100 тисяч українців у столиці Польщі.

Порошенко також розповів про безпековий стан в Україні та термінові потреби. Про це повідомили в пресслужбі партії

"Саме час для спільної із союзниками відповіді агресору за взірцем «ізральської моделі» на зухвалі обстріли території України, тим більше порушення повітряного простору союзників", – сказав політик.

Окремо з мером польського міста обговорили енергетичну безпеку перед зимою. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies