Порошенко обговорив з мером Варшави захист повітряного простору за "ізраїльскою" моделлю

Народний депутат Петро Порошенко під час зустрічі із мером Варшави Рафалом Тшасковським подякував польським партнерам за підтримку боротьби українців проти російського агресора, важливу гуманітарну допомогу з перших днів повномасштабного російського вторгнення і прихисток для понад 100 тисяч українців у столиці Польщі.

Порошенко також розповів про безпековий стан в Україні та термінові потреби. Про це повідомили в пресслужбі партії.

"Саме час для спільної із союзниками відповіді агресору за взірцем «ізральської моделі» на зухвалі обстріли території України, тим більше порушення повітряного простору союзників", – сказав політик.

Окремо з мером польського міста обговорили енергетичну безпеку перед зимою.