Сибіга анонсував відкликання тимчасово повіреного України в Грузії та звільнення заступниці

Новий очільник міністерства закордонних справ також повідомив про нову структуру МЗС.

Новий очільник міністерства закордонних справ України Андрій Сибіга анонсував кадрові зміни та нову структуру міністерства.

Про це йдеться на його сторінці у соціальній мережі Facebook.

Міністр повідомив про внесення подання про звільнення заступниці міністра Ірині Боровець. Також він припиняє довготермінове відрядження тимчасово повіреного України в Грузії через "повне нерозуміння ним реалій дипломатії держави, що воює".

За словами Сибіги, будуть переглянуті штатні розклади посольств.

“Ми потребуємо приходу молоді до нас. Всі умови для цього будуть створені ‒ запланував зустріч із керівниками провідних галузевих університетів”, ‒ додав він.

Сибіга повідомив, що провів нараду з нашими послами та генконсулами. Він наголосив на пріоритетах української дипломатії, і безумовний пріоритет – це зброя та інші потреби ЗСУ.

“Українська дипломатія має працювати на Сили Оборони щоденно. Також озвучив наші першочергові задачі в найближчі кілька місяців. Роботи багато. Вона охоплює дуже різні питання, майданчики та континенти. Координуюча роль МЗС буде посилюватися”, ‒ йдеться у його заяві.

Очільник відомства озвучив “дуже чіткі критерії ефективності роботи посла України”. “Це конкретний результат, сміливість та проактивність. Посли країни у війні не можуть бути відірваними від реалій війни. У зв’язку з цим ухвалив рішення про відкликання тимчасового повіреного України в Грузії”, ‒ пояснив Сибіга.