Сибіга анонсував відкликання тимчасово повіреного України в Грузії та звільнення заступниці

Новий очільник міністерства закордонних справ України Андрій Сибіга анонсував кадрові зміни та нову структуру міністерства.
Про це йдеться на його сторінці у соціальній мережі Facebook.
Міністр повідомив про внесення подання про звільнення заступниці міністра Ірині Боровець. Також він припиняє довготермінове відрядження тимчасово повіреного України в Грузії через "повне нерозуміння ним реалій дипломатії держави, що воює".
За словами Сибіги, будуть переглянуті штатні розклади посольств.
“Ми потребуємо приходу молоді до нас. Всі умови для цього будуть створені ‒ запланував зустріч із керівниками провідних галузевих університетів”, ‒ додав він.
Сибіга повідомив, що провів нараду з нашими послами та генконсулами. Він наголосив на пріоритетах української дипломатії, і безумовний пріоритет – це зброя та інші потреби ЗСУ.
“Українська дипломатія має працювати на Сили Оборони щоденно. Також озвучив наші першочергові задачі в найближчі кілька місяців. Роботи багато. Вона охоплює дуже різні питання, майданчики та континенти. Координуюча роль МЗС буде посилюватися”, ‒ йдеться у його заяві.
Очільник відомства озвучив “дуже чіткі критерії ефективності роботи посла України”. “Це конкретний результат, сміливість та проактивність. Посли країни у війні не можуть бути відірваними від реалій війни. У зв’язку з цим ухвалив рішення про відкликання тимчасового повіреного України в Грузії”, ‒ пояснив Сибіга.
- Андрій Сибіга – колишній перший заступник Дмитра Кулеби та заступник Андрія Єрмака, очолив міністерство закордонних справ 5 вересня.
- За призначення проголосували 258 депутатів. Перед цим з посади звільнили Дмитра Кулебу, який керував МЗС з 2020 року.