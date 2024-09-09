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Сибіга анонсував відкликання тимчасово повіреного України в Грузії та звільнення заступниці

Новий очільник міністерства закордонних справ також повідомив про нову структуру МЗС.

Сибіга анонсував відкликання тимчасово повіреного України в Грузії та звільнення заступниці
Фото: facebook.com/andrij.sybiha

Новий очільник міністерства закордонних справ України Андрій Сибіга анонсував кадрові зміни та нову структуру міністерства.

Про це йдеться на його сторінці у соціальній мережі Facebook.

Міністр повідомив про внесення подання про звільнення заступниці міністра Ірині Боровець. Також він припиняє довготермінове відрядження тимчасово повіреного України в Грузії через "повне нерозуміння ним реалій дипломатії держави, що воює".

За словами Сибіги, будуть переглянуті штатні розклади посольств.

“Ми потребуємо приходу молоді до нас. Всі умови для цього будуть створені ‒ запланував зустріч із керівниками провідних галузевих університетів”, ‒ додав він.

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Сибіга повідомив, що провів нараду з нашими послами та генконсулами. Він наголосив на пріоритетах української дипломатії, і безумовний пріоритет – це зброя та інші потреби ЗСУ. 

“Українська дипломатія має працювати на Сили Оборони щоденно. Також озвучив наші першочергові задачі в найближчі кілька місяців. Роботи багато. Вона охоплює дуже різні питання, майданчики та континенти. Координуюча роль МЗС буде посилюватися”, ‒ йдеться у його заяві.

Очільник відомства озвучив “дуже чіткі критерії ефективності роботи посла України”. “Це конкретний результат, сміливість та проактивність. Посли країни у війні не можуть бути відірваними від реалій війни. У зв’язку з цим ухвалив рішення про відкликання тимчасового повіреного України в Грузії”, ‒ пояснив Сибіга.

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