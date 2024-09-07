Глава МЗС обговорив з Ентоні Блінкеном прискорення надання військової допомоги Україні

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів першу телефонну розмову з державним секретарем США Ентоні Блінкеном. Дипломати обговорили прискорення надання військової допомоги Україні.

Про це Андрій Сибіга повідомив у мережі Х.

"Ми обговорювали шляхи прискорення військової допомоги, просування Формули миру та посилення санкцій проти Росії. Сподіваюся на тісну співпрацю для захисту спільних демократичних цінностей", повідомив Сибіга.

У свою чергу, Ентоні Блінкен привітав Андрія Сибігу з призначенням і назвав Сибігу "давнім партнером" і висловив упевненість у "продовженні хорошої роботи та тісної співпраці".

"Я з нетерпінням чекаю особистої зустрічі найближчими тижнями", — додав держсекратера США.