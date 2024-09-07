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У Вашингтоні назвали штати, які отримують найбільшу вигоду від допомоги Україні

Всупереч риториці праворадикалів і трампістів, від надання зброї виграють самі американці.

У Вашингтоні назвали штати, які отримують найбільшу вигоду від допомоги Україні
Виробництво 155-мм снарядів на заводах Міноборони США
Фото: The New York Times

Міністерство оборони США оприлюднило інформацію щодо фінансування та інвестицій, які отримують окремі штати внаслідок надсилання військової допомоги до України.

Як пише Reuters, загалом понад 35 штатів так чи інакше виграли від підтримки нашої держави, адже федеральний уряд розмістив в них замовлення на виробництво зброї чи боєприпасів.

Лідером за інвестиціями стала Пенсильванія - штат, який може зіграти визначальну роль під час майбутніх президентських виборів. Туди надійшли понад 2,5 мільярди доларів з оборонного бюджету країни.

На другому місці опинилася Арізона з показником трохи більше 2 мільярдів. Саме в цьому штаті розміщено потужності виробника систем протиповітряної оборони Patriot. Третє місце у традиційно республіканського Техаса з показником у 1,8 мільярда доларів. 

Загалом понад 41 мільярд в американській валюті, всупереч агресивній риториці праворадикалів та трампістів, не був "витрачений на Україну", а став інвестицією в оборонну галузь США. 

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