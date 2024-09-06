Головне за п’ятницю, 6 вересня: удар по Павлограду, підсумки "Рамштайну", медалі українських паралімпійців

Бойові дії на Донеччині, 102 бойових зіткнення, ворожі обстріли, новий пакет допомоги від США. Яким запам’ятається 926-й день повномасштабної війни.

Рустем Умєров (у центрі) на засіданні "Рамштайну"

Міністр оборони України Рустем Умєров підсумував, яку допомогу отримала чи отримає наша держава за результатами 24-го засідання у форматі "Рамштайн".

Міністр зауважив, що є велика "зацікавленість з боку наших партнерів та союзників інвестувати, фінансувати та співпрацювати для посилення української оборонної промисловості".

"З низкою країн вже в активній комунікації щодо можливостей фінансування нашої, української зброї, ракет, дронів", - зазначив глава Міноборони.

Подробиці – в новині.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 16:00 6 вересня відбулося 102 бойових зіткнення.

Найгарячіше сьогодні на Курахівському та Покровському напрямках. Російські загарбники продовжують штурмувати позиції українських захисників. Натомість Сили оборони України зривають підступні плани ворога, завдаючи йому значних втрат у живій силі та техніці.

Від цинічних обстрілів з території російської федерації і далі потерпають прикордонні населені пункти Сумської та Чернігівської областей.

До того ж росіяни завдали шістьох авіаційних ударів, застосувавши сім КАБів по районах населених пунктів Бездрик, Малушине, Юнаківка, Бояро-Лежачі, Ямпіль та Рівне. Крім того, за наявною інформацією, армія окупантів продовжує скидати авіабомби на Курську область, наразі відомо про 16 авіаударів з використанням 16 КАБів.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 6 вересня – в новині.

Під час сьогоднішнього удару по Павлограду російська армія застосувала, за попередніми даними, п'ять балістичних ракет типу "Іскандер-М"/KN-23.

Ворог бив із території Воронезької та Ростовської областей, повідомили в Telegram Повітряних сил.

"Нажаль, є постраждалі. Закликаємо не ігнорувати повітряну тривогу! Бережіть себе та своїх рідних", – закликали військові.

Удару по місту росіяни завдали близько 10 ранку. Повідомляли про одного загиблого та 55 поранених.

Серед потерпілих – щонайменше троє дітей.

Президент Володимир Зеленський зустрівся в Італії з делегацією Конгресу США на чолі із сенатором Ліндсі Гремом.

За словами Зеленського, він розповів партнерам про ситуацію на передовій, результати операції в Курській області і наслідки російського ракетного терору.

Також ішлося про ППО і потреби бійців.

"Окремо обговорили першочергові потреби наших воїнів. Одні з ключових пріоритетів – отримання додаткових систем ППО та ракет до них, а також розширення тренувальних місій для українських пілотів на винищувачах F-16", - додав глава держави.

Сполучені Штати Америки оголосили про новий пакет військової допомоги на 250 мільйонів доларів, до якого увійшли ракети для ППО, боєприпаси для реактивних систем і артилерії, бронетехніка і протитанкова зброя.

"Сьогодні Міністерство оборони оголосило про додаткову безпекову допомогу для задоволення критичних потреб України в сфері безпеки та оборони", — ідеться у повідомленні на сайті Пентагону.

Зокрема Україна отримає ракети RIM-7, Stinger та інше спорядження ППО, бронетранспортери M113, транспортери MRAP, боєприпаси для HIMARS, снаряди калібрів 155 мм та 105 мм, протитанкові ракети TOW, Javelin і AT-4. Також до пакета допомоги увійшли боєприпаси до стрілецької зброї та гранати.

Окрім цього, США надають Україні патрульні катери, морське навчальне обладнання, підривне обладнання та боєприпаси.

У суботу, 7 вересня, в Україні скасовано застосування графіків обмеження споживання електроенергії, повідомляє НЕК "Укренерго".

Водночас в енергокомпанії закликають споживачів споживати електроенергію ощадливо, особливо з 18:00 до 21:00.

Українець Єгор Дементьєв став чемпіоном Паралімпіади-2024 у шосейній груповій гонці у класах С4-5.

Ця нагорода - 16-те "золото" України на Паралімпійських іграх-2024. Наразі українська паралімпійська збірна в медальному заліку на 8 місці, виборовши 67 нагород (16 золотих, 23 срібних, 28 бронзових).

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!