США оголосили новий пакет допомоги Україні на $250 мільйонів

Сполучені Штати Америки оголосили про новий пакет військової допомоги на 250 мільйонів доларів до якого увійшли ракети для ППО, боєприпаси для реактивних систем і артилерії, бронетехніка і протитанкова зброя.

Про це ідеться на сайті Пентагону.

"Сьогодні Міністерство оборони оголосило про додаткову безпекову допомогу для задоволення критичних потреб України в сфері безпеки та оборони", — ідеться у повідомленні.

Зокрема, Україна отримає ракети RIM-7, Stinger та інше спорядження ППО, бронетранспортери M113, транспортери MRAP, боєприпаси для HIMARS, снаряди калібрів 155 мм та 105 мм, протитанкові ракети TOW, Javelin і AT-4. Також до пакета допомоги увійшли боєприпаси до стрілецької зброї та гранати.

Окрім цього, США надають Україні патрульні катери, морське навчальне обладнання, підривне обладнання та боєприпаси.

"Сполучені Штати продовжуватимуть працювати разом із близько 50 членами Альянсу та партнерами через Контактну групу з питань оборони України та пов’язані з нею коаліції сил і засобів, щоб задовольнити необхідні потреби України на полі бою та захистити від російської агресії", — наголошують у Пентагоні.

У Пентагоні зазначили, що це 65 пакет допомоги для України, наданий адміністрацією Байдена з запасів Міністерства оборони з серпня 2021 року.

Раніше ЗМІ писали про те, що Білий дім активно обговорює з Конгресом проблему наближення дедлайну для одного із механізмів військової допомоги для України. Адже 30 вересня у США завершується фіскальний рік, і майже 6 мільярдів, виділених на допомогу Україні, можуть "згоріти".