Єврокомісія виділить Україні 40 мільйонів євро на енергетику

35 мільйонів спрямують на гуманітарні проєкти в Україні, а 5 млн – на підтримку українських біженців у Молдові.

Європейська комісія погодила надання Україні пакету гуманітарної допомоги на 40 млн євро. Кошти покликані допомогти країні підготуватися до зими.

Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у соцмережі Х та повідомила пресслужба Єврокомісії.

"Росія безжально атакує енергетичну інфраструктуру України. Незабаром температура знизиться, тому ми посилюємо гуманітарну допомогу українцям, які цього потребують.З новим пакетом у 40 мільйонів євро на ремонтні роботи, електрику, опалення та житло ", – написала вона.

Russia is relentlessly targeting Ukraine’s energy infrastructure.



Temperatures will soon go down, so we are stepping up our humanitarian aid to Ukrainians in need.



With a new €40 million package for repair works, electricity, heating and shelter. pic.twitter.com/X12suwGmZU — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 6, 2024

На сайті Єврокомомісії повідомили, що ця додаткова допомога буде розділена на дві частини: 35 мільйонів спрямують на гуманітарні проєкти в Україні, а 5 млн – на підтримку українських біженців у Молдові.

Головний фокус допомоги – допомогти Україні підготуватися до морозів. ЄС та інші партнери допоможуть відновити пошкоджені будівлі, забезпечити постачання електроенергії і опалення, а також надати притулок тим, хто його потребуватиме найбільше.

"У Молдові нове фінансування спрямоване на найбільш уразливих біженців, щоб забезпечити їм захист і доступ до основних послуг, а також підвищити готовність до додаткових потоків біженців", – повідомили в Єврокомісії.

яд Швеції схвалив виділення додаткових $49 млн на підтримку опалення та електропостачання в Україні.