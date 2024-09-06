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Єврокомісія виділить Україні 40 мільйонів євро на енергетику

35 мільйонів спрямують на гуманітарні проєкти в Україні, а 5 млн – на підтримку українських біженців у Молдові.

Єврокомісія виділить Україні 40 мільйонів євро на енергетику
Президент Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн прибуває на щотижневе засідання колегії Європейської комісії в Брюсселі, Бель
Фото: EPA/UPG

Європейська комісія погодила надання Україні пакету гуманітарної допомоги на 40 млн євро. Кошти покликані допомогти країні підготуватися до зими.

Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у соцмережі Х та повідомила пресслужба Єврокомісії.

"Росія безжально атакує енергетичну інфраструктуру України. Незабаром температура знизиться, тому ми посилюємо гуманітарну допомогу українцям, які цього потребують.З новим пакетом у 40 мільйонів євро на ремонтні роботи, електрику, опалення та житло ", – написала вона. 

На сайті Єврокомомісії повідомили, що ця додаткова допомога буде розділена на дві частини: 35 мільйонів спрямують на гуманітарні проєкти в Україні, а 5 млн – на підтримку українських біженців у Молдові.

Головний фокус допомоги – допомогти Україні підготуватися до морозів. ЄС та інші партнери допоможуть відновити пошкоджені будівлі, забезпечити постачання електроенергії і опалення, а також надати притулок тим, хто його потребуватиме найбільше. 

"У Молдові нове фінансування спрямоване на найбільш уразливих біженців, щоб забезпечити їм захист і доступ до основних послуг, а також підвищити готовність до додаткових потоків біженців", – повідомили в Єврокомісії.

яд Швеції схвалив виділення додаткових $49 млн на підтримку опалення та електропостачання в Україні.

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