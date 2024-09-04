Шмигаль: Кабмін розглядає створення малих об'єктів генерації, які будуть менш уразливі до російських обстрілів

Кабмін планує створити сотні малих об'єктів генерації, які будуть менш уразливі для російського терору.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Сьогодні провели круглий стіл щодо стану енергетики та підготовки до опалювального сезону за участі делегації США на чолі із заступником радника президента США з національної безпеки Джонатаном Файнером, а також міністр енергетики Герман Галущенко, в. о. міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Василь Шкураков, заступник керівника Офісу президента Олексій Кулеба, керівники енергетичних компаній та голови обласних військових адміністрацій", — ідеться у повідомленні.

"Стан енергетики - один із найбільших викликів для України після безпеки та оборони. З перших днів війни Росія атакує наші енергетичні об'єкти. З кінця березня ми втратили понад 9 ГВт встановленої потужності. Нині Україна робить усе можливе, щоб компенсувати ці втрати та підготуватися до проходження зими", — зазначив прем'єр-міністр.

Особливу увагу було приділено потребам України після ворожих обстрілів: відновлення і ремонт усього, що підлягає відновленню; акумулювання допомоги від міжнародних партнерів; будівництво системи децентралізованої генерації.

Наразі заплановано створення сотні малих об'єктів генерації, які будуть менш уразливі для російського терору.

"Окремо проговорили наші потреби. На жаль, вони значні. Після останніх ворожих атак слід у рази збільшити інтенсивність допомоги. Вдячні США за оголошення нового фінансування для енергетичної допомоги в $500 млн на додаток до $324 млн озвучених раніше. Ці кошти підуть на енергетичні потреби України", — написав він.