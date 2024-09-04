Росіяни атакували Львів і Кривий Ріг крилатими ракетами (доповнено)
Росіяни атакували Львів і Кривий Ріг крилатими ракетами (доповнено)
Верховна Рада проведе "точкове" перезавантаження Кабміну. Кого на кого замінять
Верховна Рада проведе "точкове" перезавантаження Кабміну. Кого на кого замінять
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Росія вдарила по навчальному закладу в Полтаві: понад 50 загиблих і більш ніж 290 поранених (оновлення)
Росія вдарила по навчальному закладу в Полтаві: понад 50 загиблих і більш ніж 290 поранених (оновлення)
Железняк назвав міністрів, які опинилися "під ризиком звільнення"
Железняк назвав міністрів, які опинилися "під ризиком звільнення"
​​Про наступ ворога на Покровському напрямку
​​Про наступ ворога на Покровському напрямку
Що буде з Tabletki.ua та іншими агрегаторами ліків, скільки в Україні сумнівних препаратів? Відповідає Держлікслужба
Що буде з Tabletki.ua та іншими агрегаторами ліків, скільки в Україні сумнівних препаратів? Відповідає Держлікслужба
Затримали ексрегіонала, який готував вбивство Гордона та диверсії на "Укрзалізниці"
Затримали ексрегіонала, який готував вбивство Гордона та диверсії на "Укрзалізниці"
​Рада отримала заяву від Стефанішиної про відставку. Вона перебере функції міністра юстиції
​Рада отримала заяву від Стефанішиної про відставку. Вона перебере функції міністра юстиції
ГоловнаЕкономікаДержава

Шмигаль: Кабмін розглядає створення малих об'єктів генерації, які будуть менш уразливі до російських обстрілів

Особливу увагу було приділено потребам України після ворожих обстрілів.

Шмигаль: Кабмін розглядає створення малих об'єктів генерації, які будуть менш уразливі до російських обстрілів
Фото: Денис Шмигаль

Кабмін планує створити сотні малих об'єктів генерації, які будуть менш уразливі для російського терору.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Сьогодні провели круглий стіл щодо стану енергетики та підготовки до опалювального сезону за участі  делегації США на чолі із заступником радника президента США з національної безпеки Джонатаном Файнером, а також міністр енергетики Герман Галущенко, в. о. міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Василь Шкураков, заступник керівника Офісу президента Олексій Кулеба, керівники енергетичних компаній та голови обласних військових адміністрацій", — ідеться у повідомленні.

"Стан енергетики - один із найбільших викликів для України після безпеки та оборони. З перших днів війни Росія атакує наші енергетичні об'єкти. З кінця березня ми втратили понад 9 ГВт встановленої потужності. Нині Україна робить усе можливе, щоб компенсувати ці втрати та підготуватися до проходження зими", — зазначив прем'єр-міністр.

Особливу увагу було приділено потребам України після ворожих обстрілів: відновлення і ремонт усього, що підлягає відновленню; акумулювання допомоги від міжнародних партнерів; будівництво системи децентралізованої генерації. 

Наразі заплановано створення сотні малих об'єктів генерації, які будуть менш уразливі для російського терору.

"Окремо проговорили наші потреби. На жаль, вони значні. Після останніх ворожих атак слід у рази збільшити інтенсивність допомоги. Вдячні США за оголошення нового фінансування для енергетичної допомоги в $500 млн на додаток до $324 млн озвучених раніше. Ці кошти підуть на енергетичні потреби України", — написав він.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies