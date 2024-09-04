У лікарні помер енергетик, який отримав поранення під час наймасштабнішого обстрілу РФ

Після кількох днів боротьби за життя у лікарні помер електромонтер Віктор Паламарчук отримав важке поранення під час обстрілу РФ 26 серпня.
Про це повідомили в НЕК "Укренерго".
"Після кількох днів боротьби за життя у лікарні – помер електромонтер з обслуговування підстанції центру обслуговування мережі у західному регіоні Віктор Паламарчук. 26 серпня, під час наймасштабнішого ракетно-дронового удару ворога по об’єктах енергетики, Віктор Петрович отримав важке поранення", — ідеться у повідомленні.
7 вересня Віктору Паламарчуку мало б виповнитись 56 років.
"Висловлюємо щирі співчуття родині та друзям Віктора Паламарчука", — додають у відомстві.
Обстріл України 26 серпня. Що відомо
- Росія почала масовану атаку уночі. Спершу ворог випустив велику кількість дронів, а зранку - ракети.
- Вибухи лунали, зокрема, в Одесі, на Прикарпатті, в Тернопільській області, на підступах до Києва, в Харкові. Загалом під обстріл потрапили 15 областей, повідомив глава уряду Денис Шмигаль.
- У Полтавській області поранені п'ятеро людей. У Луцьку пошкоджена багатоповерхівка, загинув чоловік. У Дніпропетровській та Запорізькій областях є загиблі. Також загинула жінка в Житомирській області. У Сумській є жертва унаслідок удару КАБом.
- Житомир залишився без світла і води. Також була знеструмлена Вінниця. Перебої фіксували і в інших містах. У Чернігівській області застосували відключення.
- Президент Володимир Зеленський повідомив, що 26 серпня Росія вдарила по Україні щонайменше 127 ракетами і 109 дронами.