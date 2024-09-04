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У лікарні помер енергетик, який отримав поранення під час наймасштабнішого обстрілу РФ

Електромонтер Віктор Паламарчук отримав важке поранення під час обстрілу РФ 26 серпня.

У лікарні помер енергетик, який отримав поранення під час наймасштабнішого обстрілу РФ
Віктор Паламарчук
Фото: НЕК "Укренерго"

Після кількох днів боротьби за життя у лікарні помер електромонтер Віктор Паламарчук отримав важке поранення під час обстрілу РФ 26 серпня. 

Про це повідомили в НЕК "Укренерго".

"Після кількох днів боротьби за життя у лікарні – помер електромонтер з обслуговування підстанції центру обслуговування мережі у західному регіоні Віктор Паламарчук.  26 серпня, під час наймасштабнішого ракетно-дронового удару ворога по об’єктах енергетики, Віктор Петрович отримав важке поранення", — ідеться у повідомленні.

7 вересня Віктору Паламарчуку мало б виповнитись 56 років.

"Висловлюємо щирі співчуття родині та друзям Віктора Паламарчука", — додають у відомстві.

Обстріл України 26 серпня. Що відомо

  • Росія почала масовану атаку уночі. Спершу ворог випустив велику кількість дронів, а зранку - ракети.
  • Вибухи лунали, зокрема, в Одесі, на Прикарпатті, в Тернопільській області, на підступах до Києва, в Харкові. Загалом під обстріл потрапили 15 областей, повідомив глава уряду Денис Шмигаль.
  • У Полтавській області поранені п'ятеро людей. У Луцьку пошкоджена багатоповерхівка, загинув чоловік. У Дніпропетровській та Запорізькій областях є загиблі. Також загинула жінка в Житомирській області. У Сумській є жертва унаслідок удару КАБом.
  • Житомир залишився без світла і води. Також була знеструмлена Вінниця. Перебої фіксували і в інших містах. У Чернігівській області застосували відключення. 
  • Президент Володимир Зеленський повідомив, що 26 серпня Росія вдарила по Україні щонайменше 127 ракетами і 109 дронами.
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