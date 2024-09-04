У лікарні помер енергетик, який отримав поранення під час наймасштабнішого обстрілу РФ

Електромонтер Віктор Паламарчук отримав важке поранення під час обстрілу РФ 26 серпня.

Після кількох днів боротьби за життя у лікарні помер електромонтер Віктор Паламарчук отримав важке поранення під час обстрілу РФ 26 серпня.

Про це повідомили в НЕК "Укренерго".

"Після кількох днів боротьби за життя у лікарні – помер електромонтер з обслуговування підстанції центру обслуговування мережі у західному регіоні Віктор Паламарчук. 26 серпня, під час наймасштабнішого ракетно-дронового удару ворога по об’єктах енергетики, Віктор Петрович отримав важке поранення", — ідеться у повідомленні.

7 вересня Віктору Паламарчуку мало б виповнитись 56 років.

"Висловлюємо щирі співчуття родині та друзям Віктора Паламарчука", — додають у відомстві.

Обстріл України 26 серпня. Що відомо