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У Черкасах двоє наркоманів підпалювали авто військових

Протягом однієї доби фігуранти підпалили два позашляховики ЗСУ та релейну шафу.

У Черкасах двоє наркоманів підпалювали авто військових
палії військових авто, Черкаси
Фото: СБУ

Служба безпеки та Національна поліція затримали двох наркозалежних, які працювали на російські спецслужби і вчиняли замовні підпали у Черкасах. 

Серед пріоритетних цілей ворога були службові пікапи Сил оборони та об’єкти Укрзалізниці, повідомляють у Службі безпеки України.

Протягом однієї доби фігуранти підпалили два позашляховики ЗСУ та релейну шафу поблизу магістральної лінії залізничного сполучення.

За даними слідства, одним із зловмисників виявився переселенець з Лисичанська на Луганщині, який оселився у Черкаській області, інший – місцевий житель.

"Обидва є наркозалежними, які хотіли "швидко заробити на дозу" у Телеграм-каналах. Там їм відповів представник рф, який запропонував «легкі гроші» в обмін на співпрацю. Для вчинення злочину фігуранти купили бензин та легкозаймисту суміш", — ідеться у повідомленні. 

Контррозвідка Служби безпеки затримала обох зловмисників «по гарячих слідах». Під час обшуків у затриманих вилучено мобільний телефон, який вони використовували у підривній діяльності на користь рф.

Як встановило розслідування, після виконання трьох «тестових» завдань від окупантів фігуранти мали продовжити серію підпалів.

Наразі їм повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань, вчинене за попередньою змовою групою осію). Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 8 років тюрми.

Крім того, вирішується питання щодо додаткової кваліфікації злочинних дій фігурантів за ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану).

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