В Україні з'явився перший підземний стабпункт

В Україні з'явився перший підземний стабілізаційний пункт. Цей госпіталь буде приймати бійців, які потребують первинної медичної допомоги та стабілізації.

Він є частиною проєкту, який реалізує міністерство оборони разом з медичними силами "Схід". Про це повідомили в Міноборони.

"У його рамках планується будівництво понад двох десятків підземних стабпунктів поблизу лінії фронту", – пояснили в міністерстві.

Цей госпіталь розташовано біля лінії зіткнення. Він зведений на базі шести бункерів і обладнаний РЕБ.

Cтабпункт має власну лабораторію. Телемедичний комплекс для зв'язку з іншими медиками надали японські партнери. Вартість цього проєкту – 20 млн гривень.