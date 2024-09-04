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В Україні з'явився перший підземний стабпункт

підземний шпиталь розмістили біля лінії фронту. 

В Україні з'явився перший підземний стабпункт
підземний стабпункт
Фото: скріншот

В Україні з'явився перший підземний стабілізаційний пункт. Цей госпіталь буде приймати бійців, які потребують первинної медичної допомоги та стабілізації.

Він є частиною проєкту, який реалізує міністерство оборони разом з медичними силами "Схід". Про це повідомили в Міноборони.

"У його рамках планується будівництво понад двох десятків підземних стабпунктів поблизу лінії фронту", – пояснили в міністерстві. 

Цей госпіталь розташовано біля лінії зіткнення. Він зведений на базі шести бункерів і обладнаний РЕБ. 

Cтабпункт має власну лабораторію. Телемедичний комплекс для зв'язку з іншими медиками надали японські партнери. Вартість цього проєкту – 20 млн гривень. 

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