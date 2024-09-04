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​Нардеп Дубінський отримав нову підозру - він організував незаконний виїзд родича за кордон через систему "Шлях"

Підозру також отримав помічник депутата.

​Нардеп Дубінський отримав нову підозру - він організував незаконний виїзд родича за кордон через систему "Шлях"
Фото: Офіс генпрокурора

Депутат Олександр Дубінський отримав нову підозру - його та помічника викрито на повторному сприянні у незаконному перетині кордону.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора та Державне бюро розслідувань.

"Генпрокурор підписав повідомлення про нову та зміну раніше повідомленої підозри чинному народному депутату України в організації незаконного переправлення осіб через державний кордо, вчиненого повторно (ч. 2 ст. 332 КК України). Також про підозру повідомлено колишньому помічнику нардепа, який працює головою громадської організації", - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, нардеп разом з іншими особами у серпні 2022 року організував незаконний виїзд за кордон брата своєї цивільної дружини. Чоловік виїхав з України до Молдови на автомобілі через один з пунктів пропуску. Як підставу для перетину держкордону він надав документи, внесені в систему "Шлях" – витяг з розпорядження Київської обласної військової адміністрації про виїзд водіїв, що здійснюють перевезення для потреб ЗСУ.

Дозвіл отримано на замовлення Вишгородської районної військової адміністрації за сприяння нардепа та афілійованої із ним громадської організації. 

"Родич" після перетину кордону фактично працевлаштувався на іноземному морському судні, жодних перевезень для потреб ЗСУ, не здійснював і повернувся в Україну наприкінці 2022 року після завершення контракту.

Раніше Дубінському вже повідомляли про підозру в організації незаконного переправлення через держкордон цього ж "родича". Зокрема, у 2023 році він разом з іншими особами за тих самих умов організував незаконний виїзд його як волонтера. Під час розслідування правоохоронці встановили, що підозрювані вже організовували незаконний перетин кордону цього ж чоловіка у 2022 році. Хоча на той час вже достеменно знали, що під час виїзду він не здійснював жодних перевезень гуманітарної допомоги. 

"Родич" вдруге скористався розробленою нардепом та його спільником схемою, після чого вже не повертався в Україну.

Попри те, що в ДБР та Офісі генпрокурора не називать ім'я нардепа, на фото видно, що мова йде про Олександра Дубінського.

У чому ще підозрюють Дубінського

  • Раніше депутат отримав три підозри: в підробці службових документів, у організації схеми виїзду за кордон військовозобов'язаного та в державний зраді.
  • Першу підозру депутату оголосили 8 серпня 2023 року. Вона була пов'язана з виїздом депутата за кордон нібито для супроводу на лікування батька.
  • 11 листопада 2023 завершили досудове розслідування у справі незаконно визду Дубінським за кордон. Слідчі встановили, що депутат вніс неправдиві відомості до офіційних документів. У зверненні щодо дозволу на виїзд він вказав підставу – супроводження батька на лікування, однак насправді поїхав на відпочинок. До того ж депутат і батько виїхали за кордон окремо, а батько взагалі повернувся до України набагато раніше, ніж сам нардеп.
  • Зараз народний обранець перебуває під вартою. За даними слідства, він входив до складу злочинної організації, яку сформувало головне управління російського генштабу. У листопаді минулого року він отримав підозру в державній зраді. За даними слідства, Дубінський мав позивний "Буратіно" і входив до складу злочинної організації, яку сформувало головне управління російського генштабу (ГРУ).
  • У березні Дубінському призначили 6 800 гривень штрафу через тиск на слідство у справі про корупцію.
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