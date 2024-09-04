​Нардеп Дубінський отримав нову підозру - він організував незаконний виїзд родича за кордон через систему "Шлях"

Депутат Олександр Дубінський отримав нову підозру - його та помічника викрито на повторному сприянні у незаконному перетині кордону.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора та Державне бюро розслідувань.

"Генпрокурор підписав повідомлення про нову та зміну раніше повідомленої підозри чинному народному депутату України в організації незаконного переправлення осіб через державний кордо, вчиненого повторно (ч. 2 ст. 332 КК України). Також про підозру повідомлено колишньому помічнику нардепа, який працює головою громадської організації", - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, нардеп разом з іншими особами у серпні 2022 року організував незаконний виїзд за кордон брата своєї цивільної дружини. Чоловік виїхав з України до Молдови на автомобілі через один з пунктів пропуску. Як підставу для перетину держкордону він надав документи, внесені в систему "Шлях" – витяг з розпорядження Київської обласної військової адміністрації про виїзд водіїв, що здійснюють перевезення для потреб ЗСУ.

Дозвіл отримано на замовлення Вишгородської районної військової адміністрації за сприяння нардепа та афілійованої із ним громадської організації.

"Родич" після перетину кордону фактично працевлаштувався на іноземному морському судні, жодних перевезень для потреб ЗСУ, не здійснював і повернувся в Україну наприкінці 2022 року після завершення контракту.

Раніше Дубінському вже повідомляли про підозру в організації незаконного переправлення через держкордон цього ж "родича". Зокрема, у 2023 році він разом з іншими особами за тих самих умов організував незаконний виїзд його як волонтера. Під час розслідування правоохоронці встановили, що підозрювані вже організовували незаконний перетин кордону цього ж чоловіка у 2022 році. Хоча на той час вже достеменно знали, що під час виїзду він не здійснював жодних перевезень гуманітарної допомоги.

"Родич" вдруге скористався розробленою нардепом та його спільником схемою, після чого вже не повертався в Україну.

Попри те, що в ДБР та Офісі генпрокурора не називать ім'я нардепа, на фото видно, що мова йде про Олександра Дубінського.

У чому ще підозрюють Дубінського