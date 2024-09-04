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У Львові внаслідок нічної атаки росіян загинули семеро людей, понад 30 постраждали

Пошкоджені житлові будинки, є загоряння в районі головного вокзалу. 

У Львові внаслідок нічної атаки росіян загинули семеро людей, понад 30 постраждали
Львів, наслідки атаки росіян
Фото: Андрій Садовий

Унаслідок нічної російської атаки у Львові померли семеро людей, ще 38 дістали поранення.

Про наслідки повідомили голова ОВА Максим Козицький та мер Львова Андрій Садовий.

Троє жертв – діти, зокрема дівчинка 14 років.

Є діти і серед поранених.

"Серед потерпілих – пʼятеро дітей. Те, що відомо станом на зараз: одна 15-річна дитина перебуває у стані середньої важкості, четверо – мають легкі ушкодження", – написав Козицький у Telegram.

Наслідки атаки на Львів
Фото: ДСНС
Наслідки атаки на Львів

Наслідки атаки на Львів
Фото: ДСНС
Наслідки атаки на Львів

Наслідки атаки на Львів
Фото: ДСНС
Наслідки атаки на Львів

Наслідки атаки на Львів
Фото: ДСНС
Наслідки атаки на Львів

Наслідки атаки на Львів
Наслідки атаки на Львів

Як повідомив мер Львова Андрій Садовий, внаслідок ворожого обстрілу в місті пошкоджені житлові будинки. Є загоряння житлових будинків в районі головного вокзалу

"Дві школи сьогодні навчання не розпочнуть: учні Арніки та 17 залишаються вдома. Багато вибитих вікон в районі вулиць Коновальця, Братів Міхновських, Мельника. Уточнюємо інформацію щодо постраждалих", – зазначив Садовий.

Він також уточнив інформацію про загиблих. Медики повідомили про смерть жінки та чоловіка: загиблій 50 років, вона працювала медсестрою-акушеркою у 5-й поліклініці міста Львова. Інформацію про загиблого чоловіка уточнюють.

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