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Росіяни атакували Львів і Кривий Ріг крилатими ракетами (доповнено)

Стратегічна авіація здійснила пуски.

Росіяни атакували Львів і Кривий Ріг крилатими ракетами (доповнено)
Фото: alerts.in.ua

Борти стратегічної авіації ворога, про які попереджали Повітряні Сили, здійснили пуски крилатих ракет X-101. По всій Україні оголошена повітряна тривога.

Станом на 4:50 фіксується загроза для Чернігівщини, Київщини та Житомирщини. У західних регіонах досі триває атака ударних безпілотників, "шахеди" поблизу Львова.

Доповнення 5:14 : ракети транзитом через Київську область в бік Житомирщини, Хмельниччини. 

Доповнення 5:30 : ракети вже у Тернопільській та Івано-Франківській областях. 

Доповнення 5:41 : у повітрі два МіГ-31К, є загроза пуску ракет "Кинджал".

Доповнення 5:46 : обидві групи крилатих ракет та "Кинджал" на Львівщину, загроза для Львова. 

Доповнення 5:52 : загроза пусків ракет Х-22 з акваторії Чорного моря. 

Доповнення 6:02 : крилаті ракети в напрямку Кривого Рогу.

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