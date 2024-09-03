Головне за вівторок, 3 вересня: понад 50 загиблих унаслідок удару по Полтаві, заяви урядовців про відставку

Бойові дії на Донеччині, ворожі обстріли, медалі українських паралімпійців. Яким запам’ятається 923-й день повномасштабної війни.

Російська армія вдарила по навчальному закладу в Полтаві. Ворог двома балістичними ракетами поцілив по цьому закладу та сусідній лікарні, повідомив президент Володимир Зеленський.

Частково зруйновано одну з будівель Інституту зв'язку. За інформацією глави держави, відомо про 271 травмованого. Офіс Генпрокурора заявив про 51 загиблого.

Президент Зеленський доручив розслідувати всі обставини трагедії, заявивши, що російська наволоч відповість за удар.

"Часовий проміжок між тривогою і прильотом смертельної ракети був настільки коротким, що застав людей у момент евакуації до бомбосховища, – зазначили у Міністерстві оборони України. – Частково зруйнована одна з будівель інституту, багато людей опинились під завалами. Завдяки злагодженій роботі рятувальників та медиків вдалося врятувати 25 осіб, з яких 11 деблоковано з-під завалів".

Розбір завалів на місці атаки триває. За інформацією міністра внутрішніх справ, поблизу місця удару пошкоджено житлові будинки.

Більше інформації – в новині.

Ввечері 3 вересня російські військові завдали удару з авіації по будівлі одного з університетів у Сумах.

За попередньою інформацією, росіяни застосували для удару КАБ.

“На місці працюють всі необхідні служби. Наслідки ворожої атаки уточнюються”, - повідомили в ОВА, закликавши не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

До Верховної Ради надійшли заяви про відставку від трьох міністрів, а також голови Фонду державного майна, повідомив спікер Парламенту Руслан Стефанчук.

Він уточнив, що заяви про відставку надійшли від міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна, міністра юстиції Дениса Малюськи і міністра захисту довкілля та природних ресурсів Руслана Стрільця.

Також заява про звільнення надійшла від Голови Фонду державного майна Віталія Коваля.

Заяву про відставку парламент отримав і від віцепрем'єрки Ольги Стефанішиної.

Джерела LB.ua повідомили, що віцепрем'єрка перебере на себе функції міністра юстиції Дениса Малюськи.

Повідомила, що подала заяву про відставку, й віцепрем'єрка Ірина Верещук.

Усі заяви будуть розглянуті на одному з найближчих пленарних засідань.

3 вересня Володимир Зеленський звільнив з посади заступника глави Офісу Президента Ростислава Шурму.

Українські паралімпійці здобули чергові “золото” та “срібло” на Іграх-2024, повідомляє “Суспільне Спорт”.

Плавець Юрій Шенгур виборов "золото" у плаванні на дистанції 100 метрів на спині у класі S7 (плавці з незначним або помірним порушенням рухів у руках, тулубі та ногах, з порушеннями зросту або відсутністю кінцівок). Крім того, Андрій Трусов здобув "срібло" у цих самих змаганнях.

Наразі українська паралімпійська збірна в медальному заліку на 7 місці, виборовши 45 нагород (9 золотих, 15 срібних, 21 бронзову).

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