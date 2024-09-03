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Росія вдарила по навчальному закладу в Полтаві: понад 40 загиблих та 180 поранених

Ворог атакував балістикою. 

Росія вдарила по навчальному закладу в Полтаві: понад 40 загиблих та 180 поранених
Ілюстративне фото
Фото: defence-ua

Російська армія вдарила по навчальному закладу в Полтаві. Ворог двома балістичним ракетами поцілив по цьому закладу та сусідній лікарні, повідомив президент Володимир Зеленський

Частково зруйновано одну з будівель інститут зв'язку. Понад 180 людей поранені.

"На жаль, багато загиблих. Станом на цей час відомо про 41 загиблого", – сказав він.

Зеленський доручив розслідувати всі обставини трагедії.

"Залучені всі необхідні служби до рятувальної операції", – сказав він. 

Зеленський заявив, що російська наволоч відповість за удар. 

Розбір завалів на місці атаки триває. За інформацією міністра внутрішніх справ, 25 людей врятували, серед них 11 були під завалами. Поблизу місця удару пошкоджено житлові будинки. Надійшло понад 100 повідомлень про пошкоджене майно. 

Росіяни атакували Полтаву вранці 3 вересня. Наразі в місті оголосили збір крові для поранених. Стати донором можна у будь-який день впродовж тижня, повідомили в ОВА. 

За даними місцевого медіа, кров приймають за адресою: м. Полтава, вул. Шевченка, 23 (одноповерхова будівля, вхід зі сторони вул. Героїв-чорнобильців), з 8:00 до 14:00. Контакти: +380954521357. Треба мати паспорт і код. 

Кров здали понад 70 людей. Щоб не створювати черги, прийти можна не лише сьогодні, а протягом цього і наступного тижня. 

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