Резніков: на початку вторгнення Росії у Києві були ДРГ, вони були інфільтровані заздалегідь
Резніков: на початку вторгнення Росії у Києві були ДРГ, вони були інфільтровані заздалегідь
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
​​Про наступ ворога на Покровському напрямку
​​Про наступ ворога на Покровському напрямку
А що, так можна було? Як реформа НУШ змінила школу й мене особисто
А що, так можна було? Як реформа НУШ змінила школу й мене особисто
Кислиця натякнув на можливу смерть Лаврова
Кислиця натякнув на можливу смерть Лаврова
Синоптики розповіли, де у понеділок падатимуть дощі
Синоптики розповіли, де у понеділок падатимуть дощі
Ворог атакував Київ. Є падіння уламків у різних районах, пошкоджено станцію метро
Ворог атакував Київ. Є падіння уламків у різних районах, пошкоджено станцію метро
У голови правління ПриватБанку завершився термін контракту
У голови правління ПриватБанку завершився термін контракту
Верховна Рада 5 вересня може розглянути кадрові питання в уряді
Верховна Рада 5 вересня може розглянути кадрові питання в уряді
ГоловнаСуспільствоПодії

На Полтавщині оголосили триденну жалобу за загиблими внаслідок ракетного удару Росії

Окупанти вбили 41 людину. Поранені - більше 180 людей

На Полтавщині оголосили триденну жалобу за загиблими внаслідок ракетного удару Росії
Фото: Іван Станіславський

У Полтавській області оголосили триденну жалобу за загиблими внаслідок ракетного удару Росії.  Про це повідомив начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін.

Він зазначив, що відзавтра область – у триденній жалобі.

"Ворожий підступний удар відібрав 41 життя. Поранені більше 180 людей. Щирі співчуття рідним та близьким", - написав Пронін у Telegram.

Як повідомлялося, сьогодні російська армія вдарила по навчальному закладу в Полтаві. Ворог двома балістичним ракетами поцілив по цьому закладу та сусідній лікарні. Частково зруйновано одну з будівель інститут зв'язку. Понад 180 людей поранені. 

Президент Зеленський доручив розслідувати всі обставини трагедії. Розбір завалів на місці атаки триває. За інформацією міністра внутрішніх справ, поблизу місця удару пошкоджено житлові будинки. Надійшло понад 100 повідомлень про пошкоджене майно. 

Наразі в місті оголосили збір крові для поранених. Стати донором можна у будь-який день впродовж тижня, повідомили в ОВА. 

За даними місцевого медіа, кров приймають за адресою: м. Полтава, вул. Шевченка, 23 (одноповерхова будівля, вхід зі сторони вул. Героїв-чорнобильців), з 8:00 до 14:00. Контакти: +380954521357. Треба мати паспорт і код. 

Кров здали понад 70 людей. Щоб не створювати черги, прийти можна не лише сьогодні, а протягом цього і наступного тижня. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies