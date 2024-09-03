На Полтавщині оголосили триденну жалобу за загиблими внаслідок ракетного удару Росії

У Полтавській області оголосили триденну жалобу за загиблими внаслідок ракетного удару Росії. Про це повідомив начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін.

Він зазначив, що відзавтра область – у триденній жалобі.

"Ворожий підступний удар відібрав 41 життя. Поранені більше 180 людей. Щирі співчуття рідним та близьким", - написав Пронін у Telegram.

Як повідомлялося, сьогодні російська армія вдарила по навчальному закладу в Полтаві. Ворог двома балістичним ракетами поцілив по цьому закладу та сусідній лікарні. Частково зруйновано одну з будівель інститут зв'язку. Понад 180 людей поранені.

Президент Зеленський доручив розслідувати всі обставини трагедії. Розбір завалів на місці атаки триває. За інформацією міністра внутрішніх справ, поблизу місця удару пошкоджено житлові будинки. Надійшло понад 100 повідомлень про пошкоджене майно.

Наразі в місті оголосили збір крові для поранених. Стати донором можна у будь-який день впродовж тижня, повідомили в ОВА.

За даними місцевого медіа, кров приймають за адресою: м. Полтава, вул. Шевченка, 23 (одноповерхова будівля, вхід зі сторони вул. Героїв-чорнобильців), з 8:00 до 14:00. Контакти: +380954521357. Треба мати паспорт і код.

Кров здали понад 70 людей. Щоб не створювати черги, прийти можна не лише сьогодні, а протягом цього і наступного тижня.