На модернізацію профтехів уряд виділив понад пів мільярда гривень

Під час засідання уряду 3 вересня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль анонсував видалення на модернізацію профтехів понад пів мільярда гривень.

Про це пише пресслужба Кабміну.

"Наше завдання – зробити профтехи престижними, а професійну освіту перспективною. Для цього модернізуємо матеріально-технічну базу. Передбачили для цього в бюджеті майже 550 млн грн", – зазначив очільник уряду.

Він додав, що разом із партнерами цього року оновлять 100 майстерень профтехів, що відкриє нові можливості в навчанні.