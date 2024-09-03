На модернізацію профтехів уряд виділив понад пів мільярда гривень

Під час засідання уряду 3 вересня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль анонсував видалення на модернізацію профтехів понад пів мільярда гривень.
Про це пише пресслужба Кабміну.
"Наше завдання – зробити профтехи престижними, а професійну освіту перспективною. Для цього модернізуємо матеріально-технічну базу. Передбачили для цього в бюджеті майже 550 млн грн", – зазначив очільник уряду.
Він додав, що разом із партнерами цього року оновлять 100 майстерень профтехів, що відкриє нові можливості в навчанні.
- Про те, що на оновлення майстерень виділять 500 млн грн, стало відомо ще у березні. Тоді уряд визначив перші 72 профтехи, де оновлять майстерні.
- Найбільше майстерень планують оновити за напрямами сільського господарства, громадського харчування, промисловості та машинобудування, а також будівництва та автомобільного транспорту.
- Також планують створити дві майстерні для операторів цивільних дронів, зокрема наземних та плаваючих.