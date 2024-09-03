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На модернізацію профтехів уряд виділив понад пів мільярда гривень

Планують оновити 100 майстерень.

На модернізацію профтехів уряд виділив понад пів мільярда гривень
Фото ілюстративне
Фото: vpu21.if.ua

Під час засідання уряду 3 вересня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль анонсував видалення на модернізацію профтехів понад пів мільярда гривень.

Про це пише пресслужба Кабміну.

"Наше завдання – зробити профтехи престижними, а професійну освіту перспективною. Для цього модернізуємо матеріально-технічну базу. Передбачили для цього в бюджеті майже 550 млн грн", – зазначив очільник уряду.

Він додав, що разом із партнерами цього року оновлять 100 майстерень профтехів, що відкриє нові можливості в навчанні.

  • Про те, що на оновлення майстерень виділять 500 млн грн, стало відомо ще у березні. Тоді уряд визначив перші 72 профтехи, де оновлять майстерні. 
  • Найбільше майстерень планують оновити за напрямами сільського господарства, громадського харчування, промисловості та машинобудування, а також будівництва та автомобільного транспорту.
  • Також планують створити дві майстерні для операторів цивільних дронів, зокрема наземних та плаваючих. 
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