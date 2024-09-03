Директор НАБУ звільнив свого першого заступника Углаву: за дискредитацію працівника бюро, який свідчив про можливий "злив"

Службове розслідування і дисциплінарна комісія встановили, що він міг тиснути на працівника Бюро, який повідомив про витік даних.

Директор Національного антикорбюро Семен Кривонос звільнив свого першого заступника Гізо Углаву через дисциплінарний поступок. Відповідне повідомлення опублікували на сайті НАБУ.

Углава порушив Присягу державного службовця, правила етичної поведінки державних службовців, закон "Про державну службу" та Кодекс етики працівника НАБУ. За даними Бюро, він "вчинив низку дій та висловлювань негативного характеру, спрямованих на персональну та професійну дискредитацію працівника бюро, який подав службову записку про можливі факти витоку інформації".

"Крім того, зазначені дії сформували у працівників НАБУ розуміння можливості настання негативних наслідків за викривальну діяльність, що є неприпустимим порушенням найвищих стандартів етики та доброчесності, якими мають керуватись в свої роботі працівники та вище керівництво НАБУ", – додали в повідомленні.

Гізо Углава і контекст звільнення

У травні Углаву відсторонили від виконання обов'язків у зв'язку з розслідуванням ймовірного витоку інформації з НАБУ по справі "Великого будівництва" і Юрія Голика.

Гізо Углава працював у системі прокуратури Грузії з 1998 року і до 2012. У 2015 набув українського громадянства і того ж року став першим заступником директора нового для України антикорупційного органу -- Національного антикорбюро. У квітні 2022 почав виконувати обов'язки директора НАБУ, оскільки не було повноцінного директора. З березня 2023 директором став Семен Кривонос.

У 2017 році Генеральна прокуратура порушила щодо Углави справу. Перевіряли, чи не мав він грузинського громадянства на момент отримання державної посади в Україні. В НАБУ тоді назвали це провадження формою тиску на бюро. В Бюро сказали, що Углава автоматично втратив громадянство Грузії тоді, коли отримав українське.

Окрім того, ГПУ розслідувала несплату податків. В Бюро назвали і цей закид безпідставним і сказали, що прокуратура розслідує епізод несплати податків "наперед".