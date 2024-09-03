РФ атакувала об'єкти "Укрзалізниці" у двох областях

Упродовж минулої ночі ворог здійснив цілеспрямований масований обстріл залізниці. Зокрема, були атаковані інфраструктура та рухомий склад у Сумській та Дніпропетровській областях. На щастя, обійшлось без жертв.

Про це повідомили у пресслужбі перевізника.

Крім цього, учора ввечері під ворожий артобстріл у Покровську Донецької області потрапив будинок працівника Укрзалізниці – машиніста локомотивного депо.

Залізничник і його дружина, працівниця первинної профспілки отримали поранення та були доправлені до лікарні.

Жодного пасажирського рейсу не скасували.