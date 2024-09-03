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РФ атакувала об'єкти "Укрзалізниці" у двох областях

А у Донецькій області пошкоджений будинок працівника Укрзалізниці. 

РФ атакувала об'єкти "Укрзалізниці" у двох областях
Наслідки обстрілу Укрзалізниці
Фото: Укрзалізниця

Упродовж минулої ночі ворог здійснив цілеспрямований масований обстріл залізниці. Зокрема, були атаковані інфраструктура та рухомий склад у Сумській та Дніпропетровській областях. На щастя, обійшлось без жертв.

Про це повідомили у пресслужбі перевізника. 

Крім цього, учора ввечері під ворожий артобстріл у Покровську Донецької області потрапив будинок працівника Укрзалізниці – машиніста локомотивного депо. 

Залізничник і його дружина, працівниця первинної профспілки отримали поранення та були доправлені до лікарні. 

Жодного пасажирського рейсу не скасували.

Наслідки обстрілу Укрзалізниці
Фото: Укразалізниця
Наслідки обстрілу Укрзалізниці

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