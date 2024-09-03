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На Херсонщині окупанти вбили одного та поранили чотирьох цивільних, влучили у церкву

Під ворожими обстрілами перебували 15 населених пунктів області.

На Херсонщині окупанти вбили одного та поранили чотирьох цивільних, влучили у церкву
Фото ілюстративне
Фото: Херсонська облпрокуратура

Упродовж доби під російським вогнем перебували 15 населених пунктів Херсонщини. Одна людина загинула, четверо отримали поранення унаслідок агресії РФ. Серед поранених є одна дитина.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Тягинка, Антонівка, Садове, Шевченківка, Станіслав, Новодмитрівка, Придніпровське, Козацьке, Зеленівка, Комишани, Кізомис, Берислав, Гаврилівка, Новорайськ та місто Херсон. 

Російські військові поцілили в об'єкт критичної інфраструктури, освітній та культурний заклади, адмінбудівлю та церкву. Також постраждали житлові квартали населених пунктів області, зокрема 3 багатоповерхівки та 28 приватних будинків. Окупанти пошкодили газогін, господарчу споруду, складське приміщення та приватні автомобілі. 

Під час нічної дронової атаки Сили протиповітряної оборони над територією області знищили "Shahed-131/136".

Учора російські війська обстріляли Кіндійку на Херсонщині. Один із поранених помер у лікарні. 

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