Сталася авіакатастрофа у Харківському університеті Повітряних сил. Є загиблі
Сталася авіакатастрофа у Харківському університеті Повітряних сил. Є загиблі
​​Про наступ ворога на Покровському напрямку
​​Про наступ ворога на Покровському напрямку
А що, так можна було? Як реформа НУШ змінила школу й мене особисто
А що, так можна було? Як реформа НУШ змінила школу й мене особисто
Резніков: на початку вторгнення Росії у Києві були ДРГ, вони були інфільтровані заздалегідь
Резніков: на початку вторгнення Росії у Києві були ДРГ, вони були інфільтровані заздалегідь
Ворог атакував Київ. Є падіння уламків у різних районах, пошкоджено станцію метро
Ворог атакував Київ. Є падіння уламків у різних районах, пошкоджено станцію метро
У голови правління ПриватБанку завершився термін контракту
У голови правління ПриватБанку завершився термін контракту
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Кислиця натякнув на можливу смерть Лаврова
Кислиця натякнув на можливу смерть Лаврова
Синоптики розповіли, де у понеділок падатимуть дощі
Синоптики розповіли, де у понеділок падатимуть дощі
ГоловнаСуспільствоВійна

На Московському НПЗ внаслідок атаки дронів пошкоджено ключову установку

Ремонтувати доводиться модуль, який відповідає за 50% усієї переробки.

На Московському НПЗ внаслідок атаки дронів пошкоджено ключову установку
Пожежа на Московському НПЗ
Фото: 24 канал

Агенція Reuters стверджує, що внаслідок атаки безпілотників на Московський нафтопереробний завод у Капотні було виведено з ладу головну установку Євро+, яка забезпечує об'єкту практично половину усієї потужності.

Це спростовує слова мера столиці окупантів Сергія Собяніна, який стверджував, що на НПЗ шкоди було завдано "окремому технічному приміщенню", а не безпосередньо виробничим установкам. 

Через пошкодження модуль, максимальна пропускна здатність якого становить близько 6 мільйонів метричних тонн нафти на рік, довелося вивести у ремонт. Роботи щодо його повернення до робочого стану, за інформацією джерел, триватимуть близько 5-6 днів.

Загалом Московський НПЗ переробляє 11,6 мільйонів тонн нафти за рік, забезпечуючи країну-агресора авіаційним паливом, бензином, дизелем та іншими нафтопродуктами.   

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies