На Московському НПЗ внаслідок атаки дронів пошкоджено ключову установку

Агенція Reuters стверджує, що внаслідок атаки безпілотників на Московський нафтопереробний завод у Капотні було виведено з ладу головну установку Євро+, яка забезпечує об'єкту практично половину усієї потужності.

Це спростовує слова мера столиці окупантів Сергія Собяніна, який стверджував, що на НПЗ шкоди було завдано "окремому технічному приміщенню", а не безпосередньо виробничим установкам.

Через пошкодження модуль, максимальна пропускна здатність якого становить близько 6 мільйонів метричних тонн нафти на рік, довелося вивести у ремонт. Роботи щодо його повернення до робочого стану, за інформацією джерел, триватимуть близько 5-6 днів.

Загалом Московський НПЗ переробляє 11,6 мільйонів тонн нафти за рік, забезпечуючи країну-агресора авіаційним паливом, бензином, дизелем та іншими нафтопродуктами.