За тиждень українські прикордонники вразили танк і 10 гармат окупантів

З 26 серпня по 2 вересня українські прикордонники знищили:

Про це повідомила пресслужба ДПСУ .

Крім того, бійці ДПСУ за тиждень знищили 42 БпЛА тактичного рівня та 2 маломірні плавзасоби.

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