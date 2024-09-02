За тиждень українські прикордонники вразили танк і 10 гармат окупантів

Бійці Держприкордонслужби України (ДПСУ) минулого тижня вразили танк, гармати та артсистеми російських окупаційних військ.
Про це повідомила пресслужба ДПСУ.
З 26 серпня по 2 вересня українські прикордонники знищили:
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танки – 1
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артсистеми – 3
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гармати - 10
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броньована техніка – 6
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склади боєприпасів та ПММ – 21
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комплекси спостереження – 2
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позиції та укриття особового складу - 122
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військова автомобільна та спецтехніка – 60
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БпЛА оперативно-тактичного рівня - 17
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БпЛА тактичного рівня - 42
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маломірні плавзасоби – 2