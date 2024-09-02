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За тиждень українські прикордонники вразили танк і 10 гармат окупантів

Крім того, бійці ДПСУ за тиждень знищили 42 БпЛА тактичного рівня та 2 маломірні плавзасоби.

За тиждень українські прикордонники вразили танк і 10 гармат окупантів
Український прикордонник за роботою
Фото: Скріншот з відео

Бійці Держприкордонслужби України (ДПСУ) минулого тижня вразили танк, гармати та артсистеми російських окупаційних військ.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

З 26 серпня по 2 вересня українські прикордонники знищили:

  • танки – 1

  • артсистеми – 3

  • гармати - 10

  • броньована техніка – 6

  • склади боєприпасів та ПММ – 21

  • комплекси спостереження – 2

  • позиції та укриття особового складу - 122

  • військова автомобільна та спецтехніка – 60

  • БпЛА оперативно-тактичного рівня - 17

  • БпЛА тактичного рівня - 42

  • маломірні плавзасоби – 2

Фото: Пресслужба ДПСУ

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