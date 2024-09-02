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В Ізюмському районі Харківщини евакуйовують людей через масштабну лісову пожежу

Вогонь перекинувся на село Студенок. 

В Ізюмському районі Харківщини евакуйовують людей через масштабну лісову пожежу
Ліквідація пожежі на Харківщині
Фото: ДСНС

В Ізюмському районі на Харківщині триває масштабна пожежа площею близько 1200 гектарів. Вогонь розповсюдився на село Студенок. Людей евакуйовують.

Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"В Оскільській громаді Ізюмського району триває масштабна пожежа, горять лісові насадження на площі близько 1200 га. Вогонь розповсюдився на село Студенок. Проводимо евакуацію жителів. Кількість евакуйованих станом на зараз — понад 200 людей", — написав Синєгубов.

На місці працюють рятувальні служби у посиленому режимі, ДСНС, поліція, районна та місцеві адміністрації, структурні підрозділи цивільного захисту ХОВА. 

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