На Харківщині рятувальники ліквідували лісову пожежу площею 43 га, повідомляє ДСНС.

Понад 4 доби надзвичайники боролися з вогнем у Балаклійському лісництві. Верхової пожежі не допущено. Постраждалих немає.

Пліч-о-пліч з рятувальниками та працівниками відомчої пожежної охорони лісового господарства на місці події працювали сапери ДСНС: перевіряли територію на наявність вибухонебезпечних предметів задля убезпечення шляхів пересування пожежної техніки.

“Будьте уважними та відповідальними! За перших ознак виникнення пожежі не гайте часу та одразу телефонуйте до Служби порятунку за номером "101" – закликали рятувальники.