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Окупанти засудили Ірину Горобцову, яку раніше невідомі викрали у Херсоні, до 10 років тюрми за “шпіонаж”

Ірина Горобцова працювала в одній з українських IT-компаній і активно писала в соцмережах про окупацію Херсона російською армією.

Окупанти засудили Ірину Горобцову, яку раніше невідомі викрали у Херсоні, до 10 років тюрми за “шпіонаж”
Ірина Горобцова
Фото: “Ґрати”

Суд на окупованій частині Херсонщини засудив громадянку України Ірину Горобцову до 10 років тюрми нібито за “шпіонаж”. Про це повідомляє російська генпрокуратура. 

Згідно з матеріалами справи, з лютого 2022 по березень 2023 року Ірина Горобцова начебто збирала та передавала співробітнику ГУР відомості про місця дислокації, час, маршрути та пересування підрозділів російських окупантів на території Херсонської області.

Суд дав громадянці України 10 років 6 місяців позбавлення волі з відбуванням покарання у виправній колонії загального режиму.

За даними українського проєкту судової журналістики “Ґрати”, Ірина Горобцова працювала в одній з українських IT-компаній і активно писала в соцмережах про окупацію Херсона російською армією. 13 травня 2022 року, у день її народження, Горобцову викрали люди у військовій формі з дому у Херсоні, де вона проживала разом із батьками. Через півроку Горобцову знайшли у СІЗО в анексованому Сімферополі.

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