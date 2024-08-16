Комітет підтримав остаточну версію законопроєкту про заборону УПЦ МП

Комітет гуманітарної та інформаційної політики підтримав правки до остаточної версії законопроєкту про заборону УПЦ (МП) (законопроєкт 8371).

Про це повідомили народні депутати Волордимир В'ятрович у фейсбуці та Ірина Геращенко у телеграмі.

"Комітет гуманітарної та інформаційної політики щойно підтримав правки до остаточної версії законопроєкту, який поставить крапку в існуванні російської православної церкви та її філій в Україні. Тепер - в зал і з Богом до перемоги", – написав В'ятрович.

Геращенко додала, що наступного тижня документ винесуть на голосування.

"Наступний пленарний тиждень, як я і обіцяла, розпочнеться з заборони московських попів. Це буде одне з найважливіших рішень ВР нинішнього скликання", – зазначила вона.

Учора Геращенко повідомила, що лідери парламентських груп домовились наступного тижня ухвалити заборону УПЦ (МП).

Цей законопроєкт Верховна Рада ухвалила у першому читанні ще 19 жовтня 2023 року.

23 липня 2024 група народних депутатів заблокувала трибуну на пленарному засіданні, вимагаючи внесення до порядку денного й розгляду в другому читанні цього законопроєкту. Вимогу народних депутатів задоволено не було, а в засіданні оголошено перерву на декілька тижнів. У цей час депутати збиралися обговорювати компромісне рішення, щоб ухвалити цей законопроєкт. Докладніше читайте в матеріалі "Кадри, церква, податки. На паузі до осені" на LB.ua.

Тим часом Комітет Ради з інформполітики заявляє про дискредитаційну кампанію проти ухвалення законопроєкту про заборону діяльності російської церкви.

Більше на цю тему – в виступі митрополита Епіфанія "Чому нам слід протидіяти ідеології «русского міра»?"