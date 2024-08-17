Ворог атакував Запорізьку область дронами різної модифікації

Надійшло 15 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.

93 артобстріли завдано по території Рівного, Степногірська, Приморського, Гуляйполя, Новоандріївки, Новоданилівки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки та Полтавки.

Ворог запустив 299 БпЛА різної модифікації по Малокатеринівці, Біленькому, Малишівці, Приморському, Гуляйполі, Новоандріївці, Новоданилівці, Роботиному, Малій Токмачці, Малинівці та Полтавці.

Про це повідомляє начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Упродовж доби російська армія 401 раз вдарила по 15 населених пунктах Запорізької області.

За добу росіяни понад 400 разів били по 15 населених пунктах Запоріжжя.

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