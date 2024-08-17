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Ворог атакував Запорізьку область дронами різної модифікації

За добу росіяни понад 400 разів били по 15 населених пунктах Запоріжжя.

Ворог атакував Запорізьку область дронами різної модифікації
обстріли Запоріжжя
Фото: Іван Федоров

Упродовж доби російська армія 401 раз вдарила по 15 населених пунктах Запорізької області.

Про це повідомляє начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Ворог запустив 299 БпЛА різної модифікації по  Малокатеринівці, Біленькому, Малишівці, Приморському, Гуляйполі, Новоандріївці, Новоданилівці, Роботиному, Малій Токмачці, Малинівці та Полтавці. 

9 обстрілів РСЗВ накрили Новоданилівку та Таврійське. 

93 артобстріли завдано по території Рівного, Степногірська, Приморського, Гуляйполя, Новоандріївки, Новоданилівки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки та Полтавки.

Надійшло 15 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.

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