Японія передасть ДСНС техніку, замовлену в українських виробників

Міністерство економіки України на своєму сайті повідомило про контрактування Японським агентством міжнародного співробітництва (JICA) українських компаній на виробництво техніки для розмінування. Ці засоби азійська країна передасть для роботи Державній службі із надзвичайних ситуацій.

За словами віцепрем'єрки-міністерки економіки Юлії Свириденко, це подвійна підтримка України: вона дозволить швидше повернути землі, забруднені ворожими вибуховими засобами, до користування, а також дасть вітчизняним підприємствам ресурс для створення нових робочих місць та сплати податків.

12 транспортних засобів на замовлення Японії виготовить підприємство "Черкаський автобус". Вісім причепів поставить компанія "Транс-Авто-Д". Очікується, що вся техніка надійде до ДСНС до листопада 2024 року.

Посол Японії в Україні Кунінорі Мацуда пообіцяв, що його держава і надалі шукатиме вдалі поєднання для форматів "Зроблено в Японії" та "Зроблено в Україні" і "працюватиме з народом України, поки не буде знешкоджена остання міна".