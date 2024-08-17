Депутати планують заборонити мобілізацію до 25 років. Натомість військові пропонують знизити призовний вік до 20
Депутати планують заборонити мобілізацію до 25 років. Натомість військові пропонують знизити призовний вік до 20
На Львівщині 21-річного прикордонника затримали під час спроби переправити військовозобов’язаного за кордон
На Львівщині 21-річного прикордонника затримали під час спроби переправити військовозобов’язаного за кордон
Ахметов продає літаки, Боголюбов відпочиває на яхті у Греції: УП опублікувала розслідування про найбагатших українців
Ахметов продає літаки, Боголюбов відпочиває на яхті у Греції: УП опублікувала розслідування про найбагатших українців
Вже працюють правоохоронні органи, – Ляшко про новий скандал навколо Охматдиту
Вже працюють правоохоронні органи, – Ляшко про новий скандал навколо Охматдиту
​Мерія Львова звинуватила сім'ю нардепа Дубневича у самовільному будівництві на території парку "Цитадель"
​Мерія Львова звинуватила сім'ю нардепа Дубневича у самовільному будівництві на території парку "Цитадель"
Буданов – про убивство Фаріон: "ворог прагне використати будь-які інструменти, аби розʼєднати націю"
Буданов – про убивство Фаріон: "ворог прагне використати будь-які інструменти, аби розʼєднати націю"
Чому незалежність для УПЦ МП від Константинополя — фейк? І спроба знову провалити церковний закон
Чому незалежність для УПЦ МП від Константинополя — фейк? І спроба знову провалити церковний закон
На Тернопільщині чоловік із автомата стріляв по людях: двоє загинули, троє у лікарні (доповнено)
На Тернопільщині чоловік із автомата стріляв по людях: двоє загинули, троє у лікарні (доповнено)
Сенцов узяв у полон 19-річного росіянина, якого відправили на війну замість в'язниці
Сенцов узяв у полон 19-річного росіянина, якого відправили на війну замість в'язниці
ГоловнаСуспільствоВійна

Японія передасть ДСНС техніку, замовлену в українських виробників

Подвійна допомога від Країни сонця, що сходить.

Японія передасть ДСНС техніку, замовлену в українських виробників
Фото: Укрінформ

Міністерство економіки України на своєму сайті повідомило про контрактування Японським агентством міжнародного співробітництва (JICA) українських компаній на виробництво техніки для розмінування. Ці засоби азійська країна передасть для роботи Державній службі із надзвичайних ситуацій.

За словами віцепрем'єрки-міністерки економіки Юлії Свириденко, це подвійна підтримка України: вона дозволить швидше повернути землі, забруднені ворожими вибуховими засобами, до користування, а також дасть вітчизняним підприємствам ресурс для створення нових робочих місць та сплати податків.

12 транспортних засобів на замовлення Японії виготовить підприємство "Черкаський автобус". Вісім причепів поставить компанія "Транс-Авто-Д". Очікується, що вся техніка надійде до ДСНС до листопада 2024 року.

Посол Японії в Україні Кунінорі Мацуда пообіцяв, що його держава і надалі шукатиме вдалі поєднання для форматів "Зроблено в Японії" та "Зроблено в Україні" і "працюватиме з народом України, поки не буде знешкоджена остання міна". 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies