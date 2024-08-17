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США нарощують виробництво крилатих ракет для F-16

Раніше повідомлялось про "відкритість" Білого дому до поставок їх Україні.

США нарощують виробництво крилатих ракет для F-16
Винищувач F-16
Фото: Andy Reeve-Smith

Пентагон виділить 130 мільйонів доларів компанії-виробнику озброєння Lockheed Martin для нарощування кількості ракет JASSM, які можуть використовуватися винищувачами F-16.

Як йдеться у заяві на сайті американського міністерства оборони, процес виготовлення озброєння відбуватиметься у місті Орландо, штат Флорида. Контракт передбачає завершення робіт до 15 грудня 2027 року.

ЗМІ раніше відзначали "відкритість" адміністрації Джо Байдена щодо постачання Україні саме цього типу крилатих ракет. Вони належать до класу "повітря-земля" і мають ефективну дальність понад 300 кілометрів. США зазвичай рідко використовують цей тип озброєння і дуже неохоче діляться ним навіть із близькими союзниками.  

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