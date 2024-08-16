В Румунії затримали українців, які перед тим напали на патруль в Україні

За інформацією румунського видання, патруль нібито роззброїли, а група нападників забрала у них зброю та боєприпаси.

Румунські правоохоронці шукають українців, які напали на патруль в Україні

Сьогодні вдень, 16 серпня, українська влада повідомила румунським прикордонникам про те, що в Україні кілька невідомих осіб нібито атакували патруль українських прикордонників, з них троє незаконно перетнули кордон з Румунією.

Про це повідомляє румунське видання PresaSM.

За інформацією PresaSM, патруль нібито роззброїли, а група, яка напала на них, забрала у них зброю та боєприпаси.

За півтори години одного з трьох громадян України затримали. Згодом румунські правоохоронці затримали другого українця.

За даними PresaSM, насправді йшлося лише про двох втікачів, а не про трьох, як повідомлялося раніше.