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Плетенчук: Росія припинила мінувати Чорне море, однак небезпека існує

Інтенсивність мінування Чорного моря російськими окупантами зменшилась практично до нульового рівня.

Плетенчук: Росія припинила мінувати Чорне море, однак небезпека існує
Фото: Пресслужба ОК "Південь"

Ворог знизив інтенсивність мінування Чорного моря практично до нульового рівня. Водночас загрозу у морі становлять блукаючі міни. 

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Військово-Морських Сил ЗСУ  Дмитро Плетенчук, пише "Армія.Інформ".

"Інтенсивність мінування впала практично до нуля. Було знищено літак Су-24, який робив спроби дистанційного мінування. Виходити в море та встановлювати міни росіяни теж зараз не наважуються", — зазначив Дмитро Плетенчук.

Водночас, наразі у морі загрозу становлять так звані блукаючі міни. Сили оборони моніторять ситуацію та знешкоджують небезпечні вибухові предмети.

"Після шторму деякі об’єкти можуть переміщатися, можуть міни спливати, якщо вони відриваються від відповідного якоря, і тоді вони становлять більше загрози. Щодня ми обстежуємо ті шляхи, якими судно ходить у море", — додав речник.

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