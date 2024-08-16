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Федоров: великі інтернет-провайдери і мобільні оператори зможуть забронювати всіх працівників

Одна з вимог - у компаній має бути статус критично важливого підприємства й вони повинні виконувати вимоги НЦУ.

Великі інтернет-провайдери і мобільні оператори зможуть забронювати всіх працівників.

Як повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, відповідні зміни підтримав Кабмін.

"Аварійні бригади провайдерів та операторів відновлюють телеком-інфраструктуру, щоб попри знеструмлення й обстріли в українців був звʼязок та інтернет. Компанії зможуть забронювати працівників бригад, щоб ви й надалі залишалися на звʼязку", - зауважив міністр.

Федоров підкреслив, що у компаній, зокрема, має бути статус критично важливого підприємства й вони повинні виконувати вимоги Національного центру оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій (НЦУ). 

Вимоги до великих інтернет-провайдерів і мобільних операторів
Вимоги до великих інтернет-провайдерів і мобільних операторів

"Президент поставив завдання стабілізувати мобільний звʼязок та інтернет під час знеструмлень, рішення про бронювання працівників — один із необхідних кроків. Знеструмлення не повинні впливати на базові життєві потреби людей", - пояснив глава Мінцифри.

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