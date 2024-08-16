Білорусь намагається інтегрувати промисловість із ТОТ України, — спротив

З тимчасово окупованих території імпортують до Білорусі товари легкої промисловості.

Білорусь намагається інтегрувати свою промисловість з тимчасово окупованими територіями України.

Про це повідомляє Центр нацспротиву.

Зокрема, Білорусь нарощує поставку сільгосптехніки на ТОТ, а також іншої продукції. Водночас до Білорусі імпортують з ТОТ товари легкої промисловості.

"Нещодавно між окупаційною адміністрацією Запоріжжя та делегацією Білорусі було укладено низку угод щодо поширення торговельної співпраці", — зазначають у спротиві.

У ЦНС додають, що "Білорусь порушує міжнародне право й торгує з окупованими територіями. Такі ворожі дії не лишаться без оцінки й прибуття білоруських делегацій на ТОТ робить їх законною ціллю".