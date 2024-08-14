Росіяни вивезли близько пів мільйона тонн зерна із ТОТ Запоріжжя

Окупанти також вивезли зерно з елеваторів, зерносховищ, та порту Бердянська, яке зберігалося з попередніх років.

Імпорт зерна з Росії та Білорусі до Литви майже зупинився

З тимчасово окупованих територій Запорізької області росіяни вивезли близько пів мільйона тонн зерна. Крім того, РФ планує вивезти ще 200 тисяч тонн.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Окупанти продовжують масове викрадення українського зерна з ТОТ. Наразі це вже мільйони тонн зернових та технічних культур, які ворог незаконно вивозить до Криму та на територію рф, а потім експортує", — повідомив Федоров.

До повномасштабного вторгнення у Запорізькій області оброблялися близько 1,8 млн. га ріллі. Зараз 80% (1,4 млн.га) цих земель знаходяться під окупацією або в зоні активних бойових дій. Саме з цих територій окупанти збирають і крадуть врожай.

"Окупанти також вивезли зерно з елеваторів, зерносховищ, та порту Бердянська, яке зберігалося з попередніх років. Тільки через викрадене зерно втрати агросектору Запорізької області лише в перший рік окупації склали понад 7 млрд. грн", — додає глава військової адміністрації.

Лише цього року з області було вивезено близько півмільйона тонн пшениці, що становить сьому частину всього зерна, яке Росія продала на експорт.

Крім того, росіяни планують вивезти ще 200 тисяч тонн.