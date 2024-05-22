Росіяни вивозять українське зерно з окупованої частини Херсонщини в Карелію, – Рух опору

Росіяни почали вивозити українське зерно з території тимчасово окупованої Херсонщини до Республіки Карелія, повідомляє Рух опору "Жовта стрічка".

"Окупанти вивозять зерно з Херсонщини до Республіки Карелія. Активісти Руху опору інформують про переміщення контейнерів із зерном", – ідеться у повідомленні.

Там додають, що контейнери, якими вивозяять збіжжя, належать логістичним компаніям Китаю та Казахстану, які є буферною зоною для обходу західних санкцій та постачанні матеріалів з інших країн.

"Окупанти використовують крадене зерно з України як "валюту" для розрахунку за імпорт підсанкційних товарів", – додають активісти.