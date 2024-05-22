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Росіяни вивозять українське зерно з окупованої частини Херсонщини в Карелію, – Рух опору

Таким чином окупанти "платять" за імпорт підсанкційних товарів.

Росіяни вивозять українське зерно з окупованої частини Херсонщини в Карелію, – Рух опору
контейнери з українським зерном
Фото: "Жовта стрічка"

Росіяни почали вивозити українське зерно з території тимчасово окупованої Херсонщини до Республіки Карелія, повідомляє Рух опору "Жовта стрічка".

"Окупанти вивозять зерно з Херсонщини до Республіки Карелія. Активісти Руху опору інформують про переміщення контейнерів із зерном", – ідеться у повідомленні.

Там додають, що контейнери, якими вивозяять збіжжя, належать логістичним компаніям Китаю та Казахстану, які є буферною зоною для обходу західних санкцій та постачанні матеріалів з інших країн.

"Окупанти використовують крадене зерно з України як "валюту" для розрахунку за імпорт підсанкційних товарів", – додають активісти.

  • У 2023 році росіяни зібрали та вивезли з тимчасово окупованих територій 4,8 млн тонн зерна. На тимчасово окупованих територіях діє схема, коли всі аграрії мають здавати зерно окупантам за фіксованою ціною в рази нижче ринкової. Після цього гауляйтери перепродають зерно й забирають різницю.
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