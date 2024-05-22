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Рада прийняла за основу законопроєкт про боротьбу з кол-центрами

Проєкт доповнює Кримінальний кодекс новими статтями.

Рада прийняла за основу законопроєкт про боротьбу з кол-центрами
Ілюстративне фото
Фото: СБУ

Сьогодні, 22 травня, Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроєкт 10190 про боротьбу з кол-центрами.

“За” 267 голосів, повідомив нардеп Ярослав Железняк. 

Проєкт доповнює Кримінальний кодекс новими статтями:

  • Електронно-комунікаційне шахрайство (190-1).
  • Створення, керівництво електронно комунікаційною шахрайською організацією, а такожучасть у ній (255-4).
  • Залучення до участі у електронно комунікаційній шахрайській організації.

Мета проєкту: посилення боротьби з так званими чорними колл-центрами, а саме шахраями, які завдяки заволодінню персональними даними виманюють в людей кошти.

Минулого місяця в Одесі ліквідували міжнародний шахрайський кол-центр. Це був результат спільної операції українських та чеських правоохоронців.

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