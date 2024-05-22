«Не можна залишати хлопців»: як правники надають консультації пораненим військовим

Ми щодня отримуємо запити про допомогу від поранених військових , ветеранів та їхніх рідних. І хоч ми від початку не створювалися як сервісна організація, та все ж команда вирішила частково покрити та цей запит. Наші юристи у співпраці з платформою Prometheus й за підтримки МФ “Відродження” розробили безплатний навчальний курс з військового права, щоб розширювати кількість фахівців, які можуть якісно і доброчесно консультувати поранених.

Фото: EPA/UPG

Перший потік курсу «Як ефективно захищати права поранених військових» пройшли 160 слухачів. 88 з них – успішно завершили навчання, отримали сертифікати й надають безоплатну юридичну підтримку пораненим через чат-бот «Принципу». За умовами курсу, ця підтримка надається протягом 3 місяців від його завершення. Незабаром буде оголошено набір на наступний потік з оновленою програмою.

Наразі допомогу отримали вже понад 300 військових, ветеранів або членів їхніх родин. Найчастіше запити стосуються: виплат у звʼязку з пораненням, проходження військово-лікарської комісії, обставин отримання травми, встановлення групи інвалідності та взаємодії з військовою частиною.

Ми зібрали кілька історій від юристів з різним досвідом, які успішно завершили цей курс. Ділимося ними, щоб заохотити інших правників розширити свою компетенцію і на військове право – очевидно, що попит на такі консультації зростатиме.

«Ми повністю розібрали ефективний захист прав поранених»: відгуки юристів про курс

Ганна Карачевська працює з військовим правом з 2020 року. Юристка зрозуміла, що їй бракує ширшого комʼюніті, з яким можна обмінюватися досвідом, підходами до розв'язування проблем та новинами, тож вирішила долучитись до програми – спочатку, як її учасниця, а згодом, як менеджерка курсу.

“Як на мене, дуже складно створити курс, який буде цікавим і корисним як для досвідчених юристів, так і для тих, хто зовсім не працював з військовим правом. Хоч у мене і є вже досвід, але навчання для мене було справді практичним. Я змогла систематизувати свої знання, закріпити їх, актуалізувати всі зміни в законодавстві та знайти спільноту у різних регіонах країни”, – каже Ганна.

У юристки було 5 справ по роботі з пораненими через чат-бот “Принципу”. Впродовж них вона поверталася до конспектів з курсу, використовувала зразки рапортів і заяв та радилася з іншими учасниками у чаті.

“Найскладніший мій кейс стосувався отримання довідки про обставини травми для військового, який травмувався не під час бойових дій, а у військовій частині. Часто такі випадки розслідують неналежно, бо основну увагу приділяють пораненням, які отримують під час бойових дій. Військовий переживав, що під час лікування його відсутність за місцем служби розцінять як СЗЧ (самовільне залишення частини). Але ми змогли добитися службового розслідування й отримати для військового довідку про обставини травми. Крім цього, він зберіг право на своє грошове забезпечення”, – розповідає юристка.

Іванна Соловей навчається на юридичному факультеті Острозької академії. З військовими вона раніше не працювала, а військове право для дівчини зовсім нова тема.

“Я долучилися до цієї ініціативи в памʼять про свого тата. Він був головним сержантом роти й 15 червня 2023 року загинув під час виконання службового завдання. Я вирішила пройти курс, щоб допомагати іншим військовим і ветеранам”, – ділиться Іванна. “На курсі ми повністю розібрали ефективний захист прав поранених, який включає дуже багато аспектів. За короткий час лекторка подала інформацію без так званої води – конкретно і по факту. Я змогла вже опрацювати чимало запитів, і в цілому, знань з курсу, мені вистачило, щоб їх успішно закрити. Переважно запити стосувалися звільнення зі служби після поранення, проходження ВЛК або МСЕК”.

Іванна продовжує поглиблювати свої знання з військового права та обрала його, як один із предметів на наступний навчальний семестр в академії. Дівчина залишається волонтеркою у “Принципі”, щоб далі консультувати поранених, а також долучиться до команди проєкту як спеціалістка першого контакту.

Марина Ліліченко надає юридичну підтримку військовим і ветеранам з 2014 року. Оскільки у військовому праві постійно зʼявляються нововведення, юристка вирішила долучитися до курсу, щоб оновити знання і збільшити ефективність своєї роботи в допомозі пораненим.

“Юристи “Принципу” на курсі розповіли про новації в законодавстві, дали практичні поради, як вирішити ту чи іншу ситуацію, розробили готові шаблони заяв та рапортів – це величезна допомога, незалежно від того, скільки в мене досвіду”, – розповідає Марина. “Навіть досвідчені юристи можуть щось пропустити, чогось не знати, а на курсі все це детально розказали. Особливо, сподобалися відео, бо це були не годинні лекції ні про що, а коротко і змістовно, що дуже класно сприймалося”.

Під час консультування поранених через чат-бот Марина працювала зі складними запитами, які стосувалися самовільного залишення частини (СЗЧ). Був запит від військового, якого оголосили в СЗЧ попри те, що він повідомив командирів, що перебуває на лікуванні, а потім на реабілітації. Після повернення у військову частину йому не дали направлення на проходження ВЛК, і навіть можливості поїхати в лікарню, щоб зняти шви. Юристка кілька разів подавала рапорти на командування, в яких обґрунтовувала законодавчу базу, чому військовий має на це право. Зрештою, чоловіку дали направлення на ВЛК і зараз він чекає на рішення, щодо визнання його непридатним до проходження військової служби.

“Я опрацювала цей запит в рамках курсу від “Принципу”, але оскільки питання із СЗЧ поки не закрите, я далі працюватиму із військовим. Ми ще хочемо порушити провадження відносно командування, адже це абсолютно протиправні дії з їхнього боку. Загалом я буду продовжувати свою роботу з військовими та ветеранами, бо дуже важливо підтримувати їх. Не можна залишати хлопців сам на сам із цими проблемами під час служби та лікування. Вони нас захищають і ми не маємо права цього робити”.

В Дарʼї Яцини невеликий досвід в юриспруденції, а з військовим правом вона зовсім не працювала. Зараз дівчина проживає за кордоном, але хоче допомагати військовим і ветеранам, тому вирішила пройти курс, щоб консультувати поранених онлайн.

“Для мене на курсі було новим абсолютно все, бо я раніше з цим не працювала. Дуже чітко і зрозуміло подавали інформацію. Мені сподобалися якісно записані відео, домашні завдання, і особливо – чат, там я дізналася багато інформації щодо питань, які повністю не врегульовані законодавством, або на практиці вирішуються трохи інакше. Курс був систематизованим, тож коли я почала консультувати, то могла легко знайти відповіді на питання, які виникали в процесі”, – розповідає Дарія. “Різниця у часі з Україною не була для мене проблемою. Курс знаходиться на платформі Prometheus, тож я могла подивитися лекції в будь-який момент, і так само писати колегам повідомлення в чаті, уточнювати щось у лекторів тоді, коли було зручно”.

Після того, як навчальний курс завершився, понад 40 юристів вирішили продовжити свою участь у pro bono програмі й далі безоплатно консультувати поранених, які звертаються по допомогу в “Принцип”.

“Ми плануємо робити новий набір на навчальний курс і розширювати коло фахівців, які зможуть якісно консультувати ветеранів. Юристи мають можливість покращити свої професійні навички, отримати новий досвід і поглибити знання, а для самих військовослужбовців – це можливість отримати безоплатну професійну допомогу і відстояти свої права”, – зазначає Любов Галан, голова ГО “Принцип”.

У планах також і розширення каналів консультації – працюємо над тим, щоб поранені військові та ветерани змогли звертатися по консультацію через сайт “Принципу”, оскільки не всі хочуть використовувати месенджери для зв‘язку.