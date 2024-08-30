Родина і громада зустрінуть ветерана першими: як можна допомогти регіонам на рівні ГО

Підтримка ветеранів має відбуватися на системному рівні: потрібно створювати для них рівні можливості як в містах, так і в регіонах. Ми знаємо, що ситуація в громадах складніша, адже там менша кількість доступних послуг та необхідних фахівців ніж у великих містах. Важливо посилювати компетенцію надавачів послуг, які працюють з ветеранами на місцях. Саме тому “Принцип” працює із юристами системи безоплатної правової допомоги (БПД) і регулярно проводить для них навчання щодо того, як ефективно захищати права ветеранів та їхніх рідних.

Від минулого року наші юристи провели низку тренінгів, вебінарів та онлайн-курсів для працівників системи БПД Міністерства юстиції України, до яких можуть звертатися ветерани за безоплатною правовою допомогою після служби. Наразі це понад 200 юристів, які отримали цінні практичні знання. Система БПД – одна з найбільш розгалужених систем надання правової допомоги ветеранам. Професійність консультацій цих фахівців напряму впливає на доступність інформації про свої права для ветеранів і їхніх сімей.

Ми розповідаємо правникам про юридичний супровід ветеранів з моменту отримання поранення і до проходження ними ВЛК і МСЕК, про грошове забезпечення і виплати, про соціально-правові гарантії пораненим. Все це важлива інформація, яку дуже часто потребують ветерани й самі не зможуть в цьому розібратися.

Навчальну програму розробляє і викладає юристка “Принципу” Анастасія Володенкова, яка працює з військовим правом ще з 2014 року. Все, чим вона ділиться з юристами БПД – це реальні кейси із досвіду роботи з пораненими військовими та ветеранами.

“Законодавство, яке ми вивчаємо для використання в роботі, набагато краще освоюється, коли з практичної сторони є приклади для застосування тих чи інших норм. Теорія без практики, як норма закону, яка не працює”, – відгук юристки БПД Людмили Юхимчук про онлайн-курс.

Таке навчання допоможе підвищити якість надання послуг ветеранам цим державним провайдером. Ми заохочуємо й інші громадські організації долучатися до такої моделі підтримки громад, куди повернуться ветерани. Не потрібно створювати надбудови там, де можна посилити компетенцію вже наявних надавачів послуг.

Автор: Масі Найєм, співзасновник ГО “Принцип”, військовослужбовець, адвокат