«Оскар» у навчальній літературі: важливість перших номінацій для України на BELMA

Якщо проводити якісь паралелі, то за своєю престижністю Best European Learning Materials Award, або коротко BELMA, може рівнятися із Пулітцерівською премією у світі журналістики та з Букерівською — у світі літератури. Організовує її European Educational Publishers Group (Група європейських видавництв навчальної літератури) спільно з International Association for Research on Textbooks and Educational Media та Франкфуртським книжковим ярмарком. Саме в межах ярмарку проходить церемонія нагородження.

Хоча історія нагороди не така вже й довга, як у Пулітцера чи Букера (її присуджують щорічно з 2009 року), це не відміняє її важливості. Адже головна мета BELMA — відзначити взірцеві навчальні матеріали з усієї Європи.

Так, торік призерами премії в різних категоріях стали німецьке «Cornelsen Verlag», португальське «LeYa, S.A.», хорватське «Profil Klett», данське «Praxis forlag» та інші видавництва. Для багатьох ці назви нічого не говорять. Насправді ж це провідні європейські видавці навчальних матеріалів, продукція яких уже не один рік вважається найкращою на ринку.

А цього року поруч із ними у списку взірцевих стоять і підручники з України. Вперше за всю історію нашої держави.

З понад 60 заявок із 13 різних країн незалежні експерти BELMA, серед яких є фахівці з викладання, розробки навчальних матеріалів і видавничої справи, сформували короткий список із 35 номінантів на відзнаку. Дві позиції у цьому шортлисті належать навчальним виданням, створеним і надрукованим у Харкові, — «Німецькій мові» для 2 класу та «Німецькій мові (3-й рік навчання)» для 7 класу Світлани Сотникової та Ганни Гоголєвої.

Це не перший «Оскар» і не золота медаль на Олімпіаді для України. Тим не менш такі події, як потрапляння в короткий список номінантів на BELMA 2024, для нас дуже важливі. І не лише тому, що ми зробили це вперше.

Новий етап розвитку української освіти

Розвивати свою культуру та освіту навіть в умовах повномасштабної війни надзвичайно важливо. Це наша ідентичність і наше майбутнє, те, що ми захищаємо в боротьбі з ворогом. Коли ми це не просто робимо, а робимо на відмінно, досягаючи високих результатів, стаючи номінантами на престижні нагороди та здобуваючи їх, це викликає ще більший захват. І в іноземних партнерів також.

Сьогодні Україні важливо залишатися в інформаційному полі світових медіаресурсів. Бо це неодмінна складова формули: увага громадськості = закордонна підтримка = швидша перемога. Більше того, такі події змінюють погляди та ставлення до України за кордоном. Нас сприймають не як маленьку нещасну країну, що опинилася у нерівній за силами війні. Замість жалю ми викликаємо захоплення як ті, хто навіть у найскладніші часи здатен змінюватися, творити, перемагати. Таким державам хочуть допомагати та допомагають.

Номінація у двох категоріях премії BELMA 2024 стане ще й новим етапом у розвитку української освіти. Підручники з України нарешті стають конкурентоспроможними на європейському ринку. По-перше, це показник того, що за своїм змістом, оформленням і підготовкою українські навчальні видання поступово наближаються до рівня німецьких, французьких, італійських та інших підручників.

По-друге, це орієнтир, у якому напрямку мають працювати всі освітянські видавництва країни та яким має бути сучасний підручник — з актуальним контекстом, інтерактивними матеріалами та завданнями, з орієнтацією на підготовку до реального життя. Таким, що відповідає новому підходу до навчання та викладання.

Хто стане переможцем Best European Learning Materials Award цьогоріч, дізнаємося восени на Франкфуртському книжковому ярмарку. Але сама номінація на таку престижну нагороду вже є приводом для захоплення та гордості. Напис «made in Ukraine» і синьо-жовті лінії поруч стали показником якості та прогресивності — хіба ж це не круто? Безперечно так!