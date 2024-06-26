Мстислава Чернова і Сергія Лозницю запросили до складу Американської кіноакадемії

Український режисер Мстислав Чернов отримав запрошення до цьогорічного поповнення складу Американської Академії кінематографічних мистецтв і наук. Його ім’я, разом із ще 486 запрошених, оприлюднили на сайті Американської кіноакадемії. Серед запрошених – 71 номінант на “Оскар”, у тому числі 19 переможців.
Ті актори, режисери, керівники кінофестивалів, та інші кінороби, які приймуть запрошення, наступного року матимуть змогу голосувати за переможців премії “Оскар”.
Мстислав Чернов отримав запрошення у категорії “Документальне кіно”. Цьогоріч його стрічка “20 днів у Маріуполі” отримала “Оскар”. У цій самій категорії запрошення отримав також режисер Сергій Лозниця, якого у березні 2022 виключила Українська кіноакадемія.
Про Американську кіноакадемію:
- Американська Академія кінематографічних мистецтв і наук (AMPAS) була заснована 1972 року з метою популяризації кінематографа.
- Американська кіноакадемія проводить конкурс на премію “Оскар”, її члени визначають переможців через голосування.
- На 2024 рік 44% учасників Американської кіноакадемї вважають себе жінками, 41% належать до недостатньо представлених етнічних чи расових спільнот, а 56% походять із 56 країн і територій за межами Сполучених Штатів.