Мстислава Чернова і Сергія Лозницю запросили до складу Американської кіноакадемії

Якщо вони приймуть запрошення, то наступного року зможуть голосувати за переможців "Оскара".

Український режисер Мстислав Чернов отримав запрошення до цьогорічного поповнення складу Американської Академії кінематографічних мистецтв і наук. Його ім’я, разом із ще 486 запрошених, оприлюднили на сайті Американської кіноакадемії. Серед запрошених – 71 номінант на “Оскар”, у тому числі 19 переможців.

Ті актори, режисери, керівники кінофестивалів, та інші кінороби, які приймуть запрошення, наступного року матимуть змогу голосувати за переможців премії “Оскар”.

Мстислав Чернов отримав запрошення у категорії “Документальне кіно”. Цьогоріч його стрічка “20 днів у Маріуполі” отримала “Оскар”. У цій самій категорії запрошення отримав також режисер Сергій Лозниця, якого у березні 2022 виключила Українська кіноакадемія.

Про Американську кіноакадемію: