«Кличко: Більше ніж битва» — яким вийшов фільм-відкриття кінофестивалю в Шеффілді

Урочисте відкриття фестивалю теж почалося зі стрічки про Україну. Мова про фільм «Кличко: більше ніж битва», який зрежисували Кевін Макдональд й Едгар Дубровські.

12 червня в Шеффілді (Велика Британія) розпочався один з найважливіших документальних кінофестивалів світу. Цьогорічна програма насичена стрічками, які висвітлюють збройні конфлікти по всьому світу, а кількість фільмів про повномасштабне вторгнення в Україну починає дорівнювати кількості фільмів про палестино-ізраїльський конфлікт. Зокрема, глядачі фестивалю зможуть побачити новий фільм Анни Тихої «Кілометр», нову короткометражну стрічку Олексія Радинського «Там, де закінчується Росія», фільм Марини Рощиної та Тетяни Симон «Свідки, полон вбиває», який щойно був на Docudays , а також стрічку Лорі Ворнер «Ластівки повернуться» про роботу фонду Джорджа Клуні, що підтримує фіксацію воєнних злочинів.

Фото: EPA/UPG Кевін Макдональд під час фотосесії до свого фільму «Вітні» на Каннському кінофестивалі, Франція, 17 травня 2018 року.

Кевін Макдональд — шотландець, онук режисера Емеріка Прессбургера. Він знімає ігрове й документальне кіно, у середньому дві стрічки на рік. У 1999-му випустив фільм про теракт на Мюнхенських Олімпійських іграх «Один день у вересні» — і у 32 роки отримав «Оскар» за найкращий документальний фільм. З об'ємного доробку режисера видно, що найдужче його цікавлять політичні наративи в будь-яких жанрах («Останній король Шотландії», «Мавританець»). А також те, що він особисто називає зірковими документалками, — тобто портрети відомих постатей попкультури (Вітні Г'юстон, Боб Марлі, Джон Гальяно).

У новому проєкті, здається, сама доля зробила режисерові подарунок, коли об’єднала політичну драму — повномасштабну війну — з фігурою зірки, ба навіть двох — Віталія та Володимира Кличків. Попри невдалі спроби колег Макдональда знімати документалки про українських політиків, надії на якість і глибину саме цього фільму, варто зізнатися, були чималими, адже Макдональд відомий умінням зануритись у дослідження обраної теми. Зазвичай він прагне показати багатошаровий портрет обраної постаті й не соромиться вказувати на найменш компліментарні сторони навіть найсимпатичнішої особи. Режисер робить це через численні інтерв'ю і талановито розставлені акценти за допомоги майстерної операторської роботи. Хорошим прикладом є фільм, присвячений Джону Гальяно, у якому Макдональд показав шлях геніального модельєра від народження до соціальної страти.

Для роботи над українським проєктом Макдональд запартнерився з Едгаром Дубровські — латвійським режисером, відомим за нетфлікс-хітом «Аферист із Tinder». Дубровські знає російську, тому саме він узяв на себе роль інтерв'юера й провідника у східноєвропейський контекст. Але сукупність цих обставин і можливостей фільму не допомогли.

«Кличко: більше ніж битва» — це туманний епос без чіткої наративної структури й зрозумілих мотивацій. Щоб точно зачарувати глядача, він починається з комедійних нот: Віталій Кличко у своєму кабінеті, він тільки-но дав коментар у прямому ефірі новин, де наговорив якихось перлів, і на це жартома вказує його піар-директорка. Після чого йде нарізка найвідоміших мемів, ретельно субтитрованих англійською, зі збереженням смислових нюансів. Зал сміється.

Загалом ясність і доступність фільму перегукуються з відомою цитатою мера про «сегодня в завтрашний день». Стрічка наче хоче донести якийсь важливий погляд, хоче з найкращими намірами висвітлити актуалії — але не може. Макдональд явно не впевнений, як краще підійти до теми, і тому вирішує бомбардувати глядача всім, до чого зміг дотягнутися: фільм розповідає про історію незалежної України, Революцію гідності, початок і причини повномасштабної війни, її перебіг в останній час, стан фронту сьогодні. Історичний і політичний контекст глядачеві подають через вирізки з англомовних новин і численні інтертитри.

Фото: sheffdocfest.com Кадр з фільму «Кличко: Більше ніж битва»

Центральний хронометраж займає, звичайно ж, Віталій Кличко — його постать фільм прагне розкрити через динаміку фізичної та політичної сили. Тому глядачеві доведеться докладно дізнатися про життєвий шлях Віталія, а з ним і Володимира: школу, армію, ринг, аж до актуальних внесків кожного до наближення перемоги. Водночас фільм наповнений фірмовими для Макдональда інтерв'ю, у яких він збирає, здається, усіх: мама читає вірші й показує сімейні архіви; колишня дружина розповідає зворушливу історію знайомства; сини скаржаться, що тато завжди зайнятий; сам Віталій ділиться історіями їхнього дорослішання; Дмитро Гордон і Михайло Подоляк висловлюють ставлення до політика; навіть перший тренер братів з боксу встигає розповісти свою історію на камеру. Сам Віталій теж дає чимало інтерв'ю і ностальгує: розповідає, як уперше поїхав до Діснейленду або як запам'ятав день смерті Брежнєва. Режисери невідступно слідують за мером. Донбас, Київ, Вашингтон, Берлін і назад до Києва — камера всюди супроводжує політика й ніби хоче екранізувати вкладку «Віталій Кличко — останні новини LB.ua».

Усе зазначене звучить як синопсис до багатосерійного серіалу. Але режисери, охоплені невгамовним бажанням поєднати все, запаковують цей огром у формат однієї стрічки на 96 хвилин як хаотичну нарізку. Очевидно, що в таких рамках складно показати глибокий портрет політика під час виконання обов'язків на тлі повномасштабної війни. Навіть такому професіоналу, як Макдональд, це виявилося не під силу.

Фото: Docsville Кадр з фільму «Кличко: Більше ніж битва»

У фільмі майже не відображено громадської критики активностей мера — на тлі сумбурних сцен, що швидко летять крізь роки, спроби вказати на неоднозначність постаті Кличка схожі радше на невпевнені натяки. Тому загальний портрет політика, створений фільмом, можна описати як «потішний, чарівний і незламний». Дуже помітні й нестача обізнаності в контексті, і брак сміливості, і бажання зробити образ компліментарним. Макдональд любить проводити паралелі між своїми героями й образами зі світового кіно. Дизайнера Джона Гальяно він порівнював з Наполеоном періоду безумства, а Кличка монтує поруч зі Шварценеггером-Термінатором. На Q&A після прем’єри режисер жартома зізнався, що, здається, зняв пропаганду.

І тут час поставити прості, але вкрай актуальні для всіх західних режисерів питання: навіщо й чому? Режисер дає класичну відповідь: «Я хотів зняти щось в Україні». Неможливо перевірити благі наміри режисера, але можна припустити, що саме завадило фільму втілити режисерські амбіції: Макдональда підвела слабка підготовка. У тому ж фільмі про Гальяно є сцени, датовані лютим 2022 року, а зйомки в Україні стартували вже на початку 2023-го. Це означає, що режисер мав лише півтора року на дослідження й наближення до героя. Тож коли на прем’єрі режисер зізнався, що монтаж закінчили «минулої п'ятниці», усі питання остаточно відпали.

Фото: sheffdocfest.com Кадр з фільму «Кличко: Більше ніж битва»

Наприкінці Q&A, коли Макдональда запитали про мету фільму, він жваво відповів, що хоче, аби світ збільшив військову підтримку України, і сподівається, що його фільм хоча б трохи посприяє цьому. Така мотивація надихає, проте є сумніви, що стрічка зможе результативно працювати на політичних майданчиках, адже не пропонує ані нової інформації, ані рефлексій щодо третього року війни. У ній майже немає ексклюзивних кадрів воєнних злочинів, і вона точно не розкриває героя по-новому.

А втім, загалом західним глядачам фільм про Кличків сподобався (варто визнати, що фестивальна аудиторія сприйняла стрічку сміхом й аплодисментами). Тож цю стрічку можна розцінювати як ненапружену фестивальну знахідку, яка розбавляє добірку візуально важких і сенсовно глибоких документальних картин, що вимагають більшого залучення й, відповідно, більшої уваги.