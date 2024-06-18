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Уряд планує вдвічі скоротити бюджет УКФ

Попередньо у бюджеті-2024 на роботу УКФ заклали 215,6 млн.

Уряд планує вдвічі скоротити бюджет УКФ
Голова НР УКФ Наталія Кривда
Фото: LB.ua

Уряд планує скоротити бюджет УКФ удвічі. Про це під час пресконференції повідомила голова Наглядової ради УКФ Наталія Кривда.

“В нас є інсайдерська інформація, що бюджет УКФ планують зрізати вдвічі, – повідомила Кривда. – Ми вже говорили з депутатами профільного комітету, вони будуть боротися за збереження бюджету УКФ, але без нашої активної роботи цього не відбудеться. Крім того, станом на зараз значна кількість проєктів УКФ вже затверджена, але вони не фінансуються. Це виглядає як те, що УКФ не виконує своїх обов’язків. Але зараз м’яч на полі Держказначейства. Вже середина року, часу для реалізації проєктів залишається мало. Ми просимо колег з фінансового сектору не блокувати фінансування проєктів.”

Раніше у бюджеті країни на 2024 рік було заплановано витратити на роботу УКФ 215,6 млн грн. Близько 60,4 млн з них мало піти на діяльність самого фонду, а 155,2 млн фонд мав розподілити через конкурсні програми на культурні проєкти.

Залишити бюджет УКФ без змін закликала Богдана Півненко: “Я закликаю не зменшувати бюджет на УКФ. Саме культура і мистецтво роблять країну цивілізованою. Якщо на культуру не виділяти гроші, не розвивати її, країна швидко відкочується назад.”

До неї доєднався Богдан Логвиненко: “Війна в якій ми знаходимося – це в тому числі війна наративів. Якщо ми не вкладаємось в культуру, у створення наративів, ми програємо навіть на території країн-партнерів. Це демократичні суспільства, де впливати треба не на лідерів, а на все суспільство, а цей вплив можливий через інформаційну політику, через культуру. Якщо ми не створюємо культурний продукт, нам нема чого транслювати на світ, і ми програємо. Тому зменшення бюджету УКФ – це величезний ризик.”

Про УКФ:

  • Український культурний фонд – державна установа, створена у 2017 році з метою сприяння розвитку національної культури та мистецтва.
  • Підтримка проектів Українським культурним фондом здійснюється на конкурсних засадах через гранти.
  • Пріоритетні напрями діяльності УКФ на 2024 рік: культура без бар’єрів; культурна трансформація та реінтеграція; збереження культурної спадщини; культурний та духовний підйом; міжнародна промоція України; відновлення та розвиток.
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