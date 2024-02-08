МКІП оголосило новий склад Наглядової ради УКФ

Міністерство культури та інформаційної політики призначило двох членів Наглядової ради Українського культурного фонду. Про це повідомила пресслужба міністерства.

Від МКІП до Наглядової ради увійшли:

Крім них, до складу НР увійшли:

Юрій Савчук, директор Національного музею історії України у Другій світовій війні (від закладів культури);

Олеся Жураківська, актриса театру і кіно, директорка-художня керівниця театрально-видовищного закладу культури «Київський академічний театр драми і комедії на лівому березі Дніпра» (від президента);

Тепер вісім членів НР мають обрати голову НР.

Наглядову раду УКФ формують на три роки; вона складається з 9 осіб; двох призначає президент, двох – Мінкульт, двох обирають від закладів культури, ще двох – від громадських об’єднань; дев’яту персону – голову фонду – обирають вісім членів НР та призначають наказом міністра культури.

Теперішній склад НР діє з січня 2021 року; термін його повноважень спливає у січні 2024 року.

Однією з важливих функцій НР є призначення виконавчого директора УКФ; термін контракту теперішнього директора Володимира Берковського спливає в червні 2024 року.

У травні 2021 року організації-учасники конкурсного відбору проектів УКФ опублікували звернення до президента, в якому вимагали розпуску НР.