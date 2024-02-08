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МКІП оголосило новий склад Наглядової ради УКФ

Для повного складу члени НР мають обрати голову.

МКІП оголосило новий склад Наглядової ради УКФ
Фото: УКФ

Міністерство культури та інформаційної політики призначило двох членів Наглядової ради Українського культурного фонду. Про це повідомила пресслужба міністерства.

Від МКІП до Наглядової ради увійшли: 

  • Богдана Півненко, в. о. генерального директора-художнього керівника Національного ансамблю солістів «Київська камерата»;

  • Вікторія Ярмощук, генеральний директор FILM.UA Group.

Крім них, до складу НР увійшли:

  •  Олеся Жураківська, актриса театру і кіно, директорка-художня керівниця театрально-видовищного закладу культури «Київський академічний театр драми і комедії на лівому березі Дніпра» (від президента);

  • Володимир Шейко, генеральний директор державної установи «Український інститут» (від президента);

  • Олександр Книга, директор-художній керівник Херсонського обласного академічного музично-драматичного театру ім. М. Куліша (від закладів культури);

  • Юрій Савчук, директор Національного музею історії України у Другій світовій війні (від закладів культури);

  • Володимир Воробей, директора TOB "ППВ Mepeжi знань” (від громадських організацій);

  • Богдан Логвиненко, голова ГО "Українер" (від громадських організацій).

Тепер вісім членів НР мають обрати голову НР.

Про Наглядову раду УКФ:

  • Наглядову раду УКФ формують на три роки; вона складається з 9 осіб; двох призначає президент, двох – Мінкульт, двох обирають від закладів культури, ще двох – від громадських об’єднань; дев’яту персону – голову фонду – обирають вісім членів НР та призначають наказом міністра культури. 

  • Теперішній склад НР діє з січня 2021 року; термін його повноважень спливає у січні 2024 року. 

  • Однією з важливих функцій НР є призначення виконавчого директора УКФ; термін контракту теперішнього директора Володимира Берковського спливає в червні 2024 року.

  • У травні 2021 року організації-учасники конкурсного відбору проектів УКФ опублікували звернення до президента, в якому вимагали розпуску НР.

  • У червні 2021 року в Києві пройшов мітинг з вимогою розпустити НР УКФ.

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