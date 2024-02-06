В Україні визначили переможців Шевченківської премії

6 лютого відбувся третій фінальний тур конкурсу на здобуття Національної премії України імені Тараса Шевченка 2024.

Про це повідомив комітет Шевченківської премії на своєму сайті.

Члени Комітету розглянули літературно-мистецькі твори у семи номінаціях і шляхом таємного голосування визначили переможців у номінаціях: «Література», «Публіцистика, журналістика», «Музичне мистецтво», «Театральне мистецтво» і «Візуальні мистецтва».

Як повідомили в комітеті, секретаріат, відповідно до положення про Національну премію, найближчим часом внесе подання про присудження премії та проєкт відповідного Указу Президента України.

"Після оприлюднення Указу Президента України про присудження Національної премії України імені Тараса Шевченкам за 2024 рік, на офіційному сайті Комітету буде опубліковано перелік літературно-мистецьких творів і їхніх авторів, удостоєних вищої державної нагороди у гуманітарній сфері, а також вручено новообраним лауреатам Дипломи і Почесні знаки під час урочистих заходів з нагоди 210-річниці з Дня народження Великого Кобзаря, виплачено грошову частину Національної премії в розмірі, який щороку визначає Президент України за пропозицією Комітету", - зазначили в комітеті.