Проєкт Open Opera Ukraine звернувся до Комітету Шевченківської Премії з відкритим листом

Освітня складова. Всі проєкти лабораторії містять освітній та просвітницький супровід, що відображає як контент на сторінках соцмереж Open Opera Ukraine, так і системна робота у цьому напрямку, здійснювана від початку діяльності. Серед здійснених ініціатив, що виразно проявляють освітню складову виділяється проєкт Open Partes: комунікація без меж, реалізований за підтримки УКФ у 2021 році. Він передбачав майстер-класи, лекцію та концерт учасників лабораторії у чотирьох містах різних регіонів України – Чернігів, Остріг, Кривий Ріг, Сєвєродонецьк, – де студенти музичних коледжів та університету (у випадку з Острогом) отримали досвід занурення та змогли набути первинний набір навичок, що уможливлює звернення до цієї музики. Також варто відзначити залучення широкої аудиторії музикантів-аматорів, що його реалізує Musica Sacra Ukraina, спільно з якими відбувається виконання творів українського бароко. Прикладом такої ініціативи слугує проєкт Дилецький: Разом, реалізований за підтримки ГО «Музей сучасного мистецтва», що з'єднав професійних учасників ансамблю Partes та аматорського колективу Б.А.Х. Musica Sacra Ukraina реалізувала серію подкастів та відео-лекцій про бароковий музичний спадок, зокрема розмови з Тарасом Компаніченком, Наталією Кульчинською, Олексієм Грицишиним: Як записати українську давню музику? Розмова з саундпродюсером Подкаст «Дилецький: must hear». Епізод І (https://www.youtube.com/watch?v=Tk_L50KN4Yc&t=2360s); Як досліджувати українське бароко? Розмова із музикознавицею. Подкаст «Дилецький: must hear». Епізод ІІ ( https://www.youtube.com/watch?v=jo4G07Vg_ts&t=5s); Розмова із Тарасом Компаніченком. Частина 1. Подкаст «Дилецький: must hear». Епізод ІІІ ( https://www.youtube.com/watch?v=Ig8ZSJNTpy8&t=1623s); Розмова із Тарасом Компаніченком. Частина 2. Подкаст «Дилецький: must hear». Епізод ІV (https://www.youtube.com/watch?v=RtgiXugkKHY&t=1127s); Розмова з Марією Марченко. Подкаст «Дилецький: must hear». Епізод V (https://www.youtube.com/watch?v=Ui1oqz9zysA); А.Гадецька «Український дім» «Про українське» (https://www.youtube.com/watch?v=Uo3n1Kz8DXQ – частина 1, https://www.youtube.com/watch?v=RU6Sp-y2Giw – частина 2).