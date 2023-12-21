Нова стрічка класика Віма Вендерса «Ідеальні дні» вийде в прокат у лютому

Картина вже стала призером у Каннах і змагатиметься за “Оскар”.

Фото: Артхаус Трафік Кард з фільма

1 лютого на великі екрани українських кінотеатрів вийде фільм «Ідеальні дні». Це стрічка німецького режисера Віма Вендерса — трикратного номінанта на Премію «Оскар», володаря почесного «Золотого Ведмедя» Берлінале, «Золотої пальмової гілки» Канн, «Золотого лева» Венеції та Премії BAFTA.

Картину знімали в Токіо, і вона стала офіційним претендентом на Премію «Оскар» у категорії «Найкращий міжнародний фільм» від Японії. Видання The Hollywood Reporter, Vanity Fair і Collider назвали «Ідеальні дні» однією з найкращих стрічок 2023 року. Стрічку позитивно сприйняли не лише кінокритики, а й глядачі. Рейтинг фільму на платформі Rotten Tomatoes становить 93% з позначкою «Сертифікована свіжість», яка присуджується роботам із найкращими рецензіями (глядацька оцінка — 92%). Рейтинг на Letterboxd — 4,1 із 5, на IMDb — 7,9 із 10.

Фото: Артхаус Трафік Кадр з фільма

Головний герой — прибиральник туалетів у Токіо на ім’я Хіраяма. Він повністю задоволений своїм простим життям: дотримується структурованого розпорядку дня, а вільний час присвячує своїй пристрасті — слуханню рок-музики, читанню книг та вирощуванню дерев. Однак низка несподіваних зустрічей розкриє інший бік особистості Хіраями. «Ідеальні дні» — це поема надзвичайної витонченості та краси, яка оспівує буденність та красу життя.

Головну роль виконав Кодзі Якусьо — знаменитий японський актор. Серед його робіт — «Мемуари гейші» Роба Маршалла, «Вавилон» Алехандро Ґонсалеса Іньярріту, «Зцілення» Кійосі Куросави. Оператор — Франц Люстіґ («Як я тепер люблю», «Зйомки в Палермо»), який зняв цей фільм у форматі 4х3. Художниця-постановниця — Товако Кувасіма, яка свого часу працювала над декораціями для фільму «Труднощі перекладу» Софії Копполи.

Світова премʼєра «Ідеальних днів» пройшла на Каннському кінофестивалі, де виконавця головної ролі відзначили Призом за Найкращу акторську роботу, а сама стрічка отримала Приз екуменічного журі. В Україні картину вперше продемонстрували в межах 29-го фестивалю «Нове німецьке кіно».