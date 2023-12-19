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Справа одеського Караваджо як виклик для національної культурної політики

У лютому наступного року в Подільському суді Києва відбудеться чергове засідання у справі одеського Караваджо. Полотно великого італійця «Взяття Христа під варту» (або «Поцілунок Юди»), що належить до колекції Одеського музею західного і східного мистецтва, уже більш ніж 10 років перебуває під арештом як речовий доказ, поки йде суд над його викрадачами. За цей час зловмисників знайшли й затримали, пошкоджену картину реставрували, відбулася дискусія щодо її оригінальності, навіть написана й видана книжка про історію викрадення й повернення. Але саме полотно досі в заручниках неповороткої правової системи і байдужості влади.

Тим часом 2021 року Європа з розмахом відзначала 450-річчя Караваджо; Україна могла б долучитися до численних виставок своїм єдиним полотном цього майстра — і так навести ще один місток до європейської культури. Як показав нам досвід кризової культурної дипломатії після повномасштабного вторгнення, таких містків не може бути забагато. Просто зараз в Італії триває виставка, присвячена авторській копії «Взяття Христа під варту», та Україна пропускає і цю нагоду доєднатися до європейського культурного діалогу. 

Докладно про згаяні можливості й необхідні кроки розповідає голова опікунської ради Одеського музею західного і східного мистецтва Юрій Маслов.

Італійська версія Караваджо «Поцілунок Юди»
Фото: надано автором
Італійська версія Караваджо «Поцілунок Юди»

Нещодавно в Італії презентували реставровану картину Караваджо «Христа беруть під варту». Ця подія у світі високого мистецтва викликає серйозні роздуми щодо культурних цінностей і стратегій культурного просування Української держави.

Виставка, присвячена цьому полотну, проходить з 14 жовтня 2023 року по 14 січня 2024-го в палаццо Кіджі в Ариччі під патронатом Міністерства культури Італії. Цей авторський повтор сюжету востаннє демонстрували 21 квітня 1951 року на історичній виставці в Мілані, що проходила в палаццо Реале під керівництвом видатного дослідника Караваджо Роберто Лонгі. Тоді подія викликала приголомшливі емоції серед публіки, оскільки розпорошені по різних музеях картини художника вперше зібрали в одному місці. Однак робота «Христа беруть під варту» не справила враження — виглядала брудно й перефарбовано. Наступні 70 років її не виставляли — вона залишалася в приватному зібранні.

Остання реставрація усунула бруд і недоліки, а супутні дослідження підтвердили абсолютну автентичність полотна. Через винятковість картини Італія віднесла її до творів, що становлять особливий інтерес для нації указом міністра культурної спадщини. Нинішня виставка вкрай популярна й підкреслює важливість культурних цінностей для країни. Її масштабна промоція вказує на те, що держава активно захищає свої надбання. Подія спричиняє написання наукових статей, висвітлення у пресі, наплив туристів, охочих побачити шедевр. А також – світову пошану і здорову заздрість, адже мати в національному зібранні Караваджо — це велика честь, яка дана небагатьом.

Але в Одесі є свій авторський повтор цього сюжету Караваджо — в Україні це єдине полотно великого живописця. І є підстави саме його вважати сюжетним першоджерелом.

Одеський Караваджо до реставрації
Фото: надано автором
Одеський Караваджо до реставрації

Перше документальне підтвердження існування одеського варіанта «Христа беруть під варту» відносить нас до каталогу 1853 і 1859 років. Потім до каталогу аукціону 1868 року, який проходив у Парижі. У 1870-му російський дипломат і колекціонер Олександр Базилевський подарував цю картину великому князю Володимиру Романову, брату імператора Олександра III. Надалі її передали в музей Імператорської академії мистецтв у Санкт-Петербурзі, який очолював сам князь. 1899 року в Одесі заснували Міський музей витончених мистецтв (тепер OFAM), якому вирішили передати колекцію картин західноєвропейських художників. Серед них був і твір «Поцілунок Юди» (або «Взяття Христа під варту»), який тоді визнали оригіналом Караваджо, зі всіма відповідними документами. В Одеському музеї західного і східного мистецтва картина опинилася 1924-го — у рік його заснування.

Фото: надано автором

Сюжет «Христа беруть під варту» відомий авторськими повторами й численними копіями (за різними даними, їх близько 12). Основою є євангельське оповідання про те, як Юда, зваблений обіцянкою тридцяти срібних монет винагороди, виказує Христа римським воякам. Тема надихнула Караваджо на найбільш духовно насичену й пафосну композицію римського періоду його творчості. Крім картини, що зараз виставляють в Італії, є авторський повтор цього сюжету в Національній галереї в Дубліні. Дублінську картину вважали втраченою близько 200 років. Її випадково знайшли в їдальні дублінських єзуїтів. Роками полотно розглядали як копію втраченого оригіналу, написану караваджистом Геррітом ван Гонтгорстом. Проте у 1990-х роках визнали оригіналом, і в результаті світ почав вважати сюжетним першотвором саме дублінську роботу.

Караваджо у Національній галереї Ірландії
Фото: надано автором
Караваджо у Національній галереї Ірландії

Останні реставраційні дослідження одеського полотна, завершені 2021 року, за допомогою рентгенівських променів, а також хіміко-технологічного аналізу складу ґрунту й барвистих пігментів переконливо підтверджують, що автором полотна є саме Караваджо й воно є оригінальним варіантом поряд з дублінською роботою. Про це також йдеться в публікації в авторитетному каталозі «Caravaggio el`Europa» (2005), де вказано, що одеське полотно — це абсолютний оригінал чи частковий оригінал.

Юрій Маслов й Ірина Сапєгіна в Національному науково-дослідному реставраційному центрі України
Фото: надано автором
Юрій Маслов й Ірина Сапєгіна в Національному науково-дослідному реставраційному центрі України

Після викрадення у 2008 році та перебування за кордоном полотно повернулося в Україну 2010 року. Через варварське поводження твір зазнав страшних руйнувань: його вирізали з рами й склали в декілька разів. Над реставрацією працювали багато років, і хоча вона вже завершена, картина досі на зберіганні в Національному науково-дослідницькому реставраційному центрі України в Києві. Оскільки судовий процес щодо зловмисників ще триває, картина має статус речового доказу. Тож неможливо її переміщувати й експонувати. Однак речовим доказом може бути й експертний висновок, який зробили на початку. Під час судового розслідування кілька крадіїв померли, а для ще частини минув строк позовної давності. Судді змінюються, держава не переймається долею картини, Міністерство культури та інформаційної політики діє пасивно, реставраційний центр уже нічого не реставрує.

Фото: надано автором

Фото: надано автором

Одеський музей західного і східного мистецтва сподівався повернути картину Караваджо до 29 вересня 2021 року — святкування 450 років з дня народження митця. Так Україна могла б перехопити частину культурної уваги, а Одеський музей став би в один ряд з найкращими музеями світу. Однак цього не сталося. Тож поки італійці відзначають свій культурний тріумф, а дублінська галерея експонує свою версію, справа з украденим Караваджо в Україні стоїть на розломі. 

14 лютого 2024 року відбудеться черговий суд. На думку музею, Міністерство культури повинно негайно вступити в судові слухання й вимагати звільнити картину з-під арешту, узяти на себе ініціативу в промоції відновленої картини. Слід домовлятися про виставки в найкращих галереях світу: активне просування цього твору може стати еталоном стратегії відновлення культурних цінностей і здивувати світ караваджистів приємною новиною.

Зразок успішної культурної політики можна знайти в роботі Музею Ханенків, який співпрацює з Лувром виставкою «Біля витоків сакрального образу», де колекція ікон, привезена Порфирієм Успенським із синайського монастиря, підкреслює важливість відновлення й експонування культурних скарбів. Також Музей Ханенків якісно проаналізував триптих «Спокуса святого Антонія». Після 5 років вивчення спеціалісти виявили, що це копія картини Босха, яку учні зробили після смерті митця. Тепер у супроводі ґрунтовного дослідження ця історична копія становить більший інтерес для потенційних партнерів із закордонних музеїв, ніж мав сумнівний оригінал.

Фото: надано автором

У червні 2024 року Одеському музею західного і східного мистецтва виповниться 100 років. Тріумфальне повернення Караваджо в Одесу, яка перебуває в списку Світової спадщини ЮНЕСКО, може стати гарним медійним кроком і гідним елементом національної культурної політики. Тож музей закликає уряд негайно ініціювати активні кроки щодо промоції Караваджо в Україні, а українського Караваджо — у світі. Необхідно додатково вивчити провенанс твору, визначити стратегії виставкового просування, спонукати написання статей і відстояти першоджерело картини. Та для цього спершу потрібно повернути її до музею. Культурне багатство нації слід активно використовувати — особливо зараз, під час війни, коли ми не маємо право нехтувати будь-якими засобами культурного впливу.

Юрій МасловЮрій Маслов, економіст, голова опікунської ради Одеського музею західного і східного мистецтва
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