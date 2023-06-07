14 червня у Луврі відкривається виставка «Біля витоків сакрального образу. Ікони з Музею Ханенків», на якій представлять п’ять ікон з колекції музею. Про це повідомила пресслужба Музею Ханенків.

До експозиції увійде мікромозаїчна ікона Святого Миколая кінця ХІІІ ст., яку подружжя Ханенків придбало в одній зі своїх мандрівок, а також енкаустичні ікони VI - VII ст. “Святі Сергій і Вакх”, “Святий Іоанн Хреститель”, “Богородиця з Дитям” і “Святі Платон і Гликерія”, що увійшли в колекцію музею в 1941 році. До 1941-го вони належали до колекції Антирелігійного музею, що був створений радянським урядом на основі експонатів із фондів різних закладів, зокрема — Київської духовної академії. У 1885 році ікони надійшли до Церковно-археологічного музею при академії за заповітом настоятеля Михайлівського золотоверхого монастиря архимандрита Порфирія Успенського, який отримав їх під час однієї зі своїх подорожей до гори Синай. Вони належать до тих рідкісних ікон, які походять із монастиря Святої Катерини на Синаї (Єгипет), та зберігаються поза межами Єгипту.

Фото: Музей Ханенків Святі Платон і Гликерія

Після експонування ікони будуть досліджуватися у лабораторіях Національного центру досліджень та реставрації музеїв Франції. Наразі Лувр проводить масштабне дослідження візантійської світової спадщини; на 2027 рік заплановано відкриття відділу мистецтв Візантії та християнств на Сході. Новий відділ має у колекції близько 13 000 творів, що охоплюють широке хронологічне поле — період від 220 р.н.е до 1923 року. Виставка ікон з колекції Музею Ханенків є першою міжнародною співпрацею для цього відділу Лувру.

Фото: Музей Ханенків Святий Іоанн Хреститель

Проєкт відбувається у партнерстві з Міжнародним альянсом із захисту спадщини в зонах конфлікту (ALIPH), який з початку повномасштабної війни займався збереженням української спадщини.

Виставка в Луврі триватиме до 6 листопада 2023.

Фото: Музей Ханенків Св. Миколай Мірлікійський

Нагадаємо, в Музеї Ханенків триває виставка Павла Макова «Фонтан виснаження». Цей проєкт минулого року представляв Україну на Венеційській бієнале.